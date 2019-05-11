Atatürk'ün Milli Mücadele dönemi opera sahnesine taşınıyor

Atatürk ve silah arkadaşlarının Bandırma Vapuru ile 16 Mayıs'ta İstanbul'dan hareket etmesi dolayısıyla operanın dünya prömiyeri, SAMDOB tarafından 16 Mayıs Perşembe günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan'ın yazıp sanat yönetmenliğini yaptığı "Yeniden Doğuş" operasının librettosu ve bestesi Tevfik Akbaşlı'ya ait.

Türk opera tarihinde bir ilke imza atan eser sayesinde Mustafa Kemal Atatürk, ilk defa bir opera eserinin kahramanı olarak canlandırılacak.

Türk halkının 1912-1913 Balkan Savaşı sonrası Rumeli'den İstanbul'a göçmek zorunda bırakılmasıyla başlayan eser, 1. Dünya Savaşı yıllarını, Çanakkale Savaşı'nı, işgal yıllarındaki İstanbul'u, Bandırma Vapuru ile Samsun yolculuğunu, Amasya, Erzurum ve Sivas kongrelerini, Büyük Taarruzu, Kurtuluş Savaşı'nı ve Cumhuriyet'in kazanılması sürecini aryalar, düetler, koro parçaları ve danslarla anlatıyor.

Eserin genel provası, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Rejisör Şahan Gürkan, basın mensuplarına, operanın 1912 Balkan Savaşı sonrası İstanbul'a göç ile başladığına işaret ederek, "Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı ile düşmanı bu topraklardan atmasıyla son buluyor. Büyük heyecan içindeyiz. Çünkü Ata'mızın operaya ve sanata ilgisini biliyoruz. Şimdi biz Ata'mızı sahneye taşıyoruz. Türkiye'de ilk defa Ata'mızı bir operada sahnede göreceğiz." ifadesini kullandı.

Atatürk'ü canlandıracak Erengül ise bunun çok büyük onur ve gurur olduğunu dile getirerek, "Operayı halkımızın çok seveceğine eminiz. Sahnede bile olsa Atatürk olmak ve onu canlandırmak oldukça zor. Çünkü onun ağırlığı altında eziliyorsunuz. Umarım onun duruşunu biraz olsun yansıtabiliriz." dedi.

"Yeniden Doğuş" operası, 20 Mayıs Pazartesi günü Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sanatseverlerle buluşturulacak.

