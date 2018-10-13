AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İş Bankasındaki CHP hisselerine ilişkin, "Atatürk milletimizin ortak değeri olduğuna göre, Atatürk'ün mirası Türk milleti adına değerlendirilmelidir. O Türk milletinin temsilcisi de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarıdır, Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Dolayısıyla Atatürk'ü buradaki hisselerinin, Türkiye Cumhuriyeti tarafından temsili doğrudur." dedi.

Çelik, partisinin Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde düzenlediği Ceyhan İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hiçbir partinin dolaylı veya dolaysız ticaret yapmaması gerektiğini söyledi.

CHP'nin İş Bankasında hisseleri bulunduğunu anımsatan Çelik, "Sürekli olarak Atatürk'e saygıdan, ideallerinden, kurucu ilkelerinden bahseden bir partinin, yaptığı şeyin ne kadar vahim olduğunu bir kere daha hatırlamakta fayda var. Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucusudur, hepimizin ortak değeridir." diye konuştu.

Ankara'nın başkent oluşunu bugün de kutladıklarını ifade eden Çelik, Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andı.