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Atatürk'ün Nazilli'ye gelişinin 81'inci yılı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 22:18 | Son Güncelleme

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'ın Nazilli ilçesine gelişi ile Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nı hizmete açmasının 81'inci yıl dönümü kutlandı.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'ın Nazilli ilçesine gelişi ile Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nı hizmete açmasının 81'inci yıl dönümü kutlandı.

Atatürk'ün Nazilli'ye gelişinin 81'inci yıl dönümü için düzenlenen tören, İstasyon Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra, Nazilli Belediyesi Etnografya Müzesi ziyaret edildi. Kaymakam İbrahim Küçük ve Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık'ın da aralarında bulunduğu protokol üyeleri ve davetliler, Atatürk'ün Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nı hizmete açmasını anlatan belgesel filmi izledi. Daha sonra protokol üyeleri, Nazilli Garı'na geçti. Burada Belediye Başkanı Alıcık ve Kaymakamı Küçük, günün anlam ve önemiyle ilgili birer konuşma yaptı. Ardından Nazilli Belediyesi halk oyunları ekibi 'Efe'ler gösteri sundu. Günle ilgili ortaokul öğrencileri ise yazdıkları şiirleri okudu.

Etkinliğin son bölümünde, Adnan Menderes Üniversitesi'ne bağlı Sümer Kampüs alanına geçildi. Atatürk'ün Nazilli'ye gelişinde konuşma yaptığı binanın içindeki müze gezildi. Basma fabrikası işçilerinin taşınmasında kullanılan ve halk arasında 'gıdı gıdı' adı verilen trenle, nostaljik tur atıldı. Fabrikadan emekli olan işçiler, törene katılanlara aşure ikram etti. Kaymakam Küçük de davetlilere aşure dağıttı. Ayrıca fabrikayla ilgili görsellerin yer aldığı fotoğraf sergisi gezildi.

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