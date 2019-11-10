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Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde Dolmabahçe Camisi’nde Mevlid-i Şerif okutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 15:27 | Son Güncelleme

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81. yıl dönümümde İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Dolmabahçe Camii’nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81. yıl dönümünde İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından öğle namazının ardından Bezmialem Valide Sultan Camisi’nde (Dolmabahçe) Mevlid-i Şerif programı düzenledi. Programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Musa Avsever, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerin dualarla anıldığı programda, Mevlid-i Şerif’in ardından cami avlusunda vatandaşlar helva, şerbet ve su ikram edildi.

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