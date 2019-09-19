Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 95. yılı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya gelişi dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Altınordu ilçesindeki İlkadım Anıtı önünde toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar, rıhtım mevkisine kadar yürüdü. Burada gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Seddar Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazilere minnet ve şükranlarını sundu.

Atatürk'ün Ordu'ya teşrifiyle ilgili bir dizi program ve etkinlik düzenlediklerini anlatan Yavuz, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, devletimizin kurucusu olarak askeri dehası, siyasi kişiliği, devlet adamlığı, reformculuğu ve en önemlisi de tam bağımsız bir Türkiye hayali ve ideali peşinde koşan, yeni baştan küllerinden yeni bir devlet oluşturan büyük bir lider olarak dün de bugün de yarın da hepimiz için bir ışık ve umut kaynağı olmaya elbette devam edecek." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise hem Gaziler Günü'nü hem de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.