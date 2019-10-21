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Atatürk'ün "özel eşyaları" sergilenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 15:19 | Son Güncelleme

Kocaeli'de 28 Ekim'de açılacak "Büyük Dahi/Gazi Mustafa Kemal Atatürk İzmit'te" sergisinde, Atatürk'ün fotoğrafları ile özel eşyaları izlenime sunulacak

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları ile özel eşyalarının yer aldığı sergi, 28 Ekim'de ziyarete açılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Büyük Dahi/ Gazi Mustafa Kemal Atatürk İzmit'te" sergisi, Cumhuriyetin 96. yılı kutlamaları kapsamında İzmit Tarihi Gar Binası'nda izlenime sunulacak.

Atatürk'ün yaşamı boyunca yanından ayrılmayan Salih Bozok'tan intikal eden birçok tarihi belge ve objenin yanı sıra manevi kızı Sabiha Gökçen'in manevi oğlu diplomat ve tarihçi yazar Eriş Ülger'in şahsi koleksiyonu sergide yer alacak.

Sergide, Atatürk'ün özel eşyalarının arasında bulunduğu 150 objenin yanı sıra bir kısmı daha önce yayınlanmadığı belirtilen fotoğrafları görülebilecek.

Yaklaşık 3,5 yıllık çalışma sonucu hazırlanan sergide, Zübeyde Hanım, Latife Hanım ve Fikriye Hanım'a ait eşyalar da izlenime sunulacak.

Sergi, 31 Ocak'a kadar ziyarete açık kalacak.

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Atatürk Cumhuriyet kutlamaları sergi

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