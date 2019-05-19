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Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılında "atabarı" oynadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 21:09 | Son Güncelleme

Sakarya ve Zonguldak'taki etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı

SAKARYA /ZONGULDAK (AA) - Sakarya ve Zonguldak'ta gençler, Atatürk ile silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla atabarı oynadı.

Türkiye Halk Oyuncuları Birliği Platformu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Sakarya Çark Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte, ellerinde Türk bayrakları ile marşlar söyleyerek Demokrasi Meydanı'na yürüyen gençler, burada saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Grup daha sonra Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla saat 19.19'da "atabarı" oynadı.

Programa Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de katıldı.

- Zonguldak

Zonguldak'ta da valilik binası önünde toplanan gençler atabarı oynadı.

Projenin il koordinatörü Yusuf Özkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün atabarını çok sevdiğini söyledi.

Güzel bir etkinliğe imza atıldığını belirten Özkul, "Çok mutluyuz, çok güzel katılım oldu. Tüylerim diken diken çünkü 40 yıldır halk oyunları oynuyorum, öğretiyorum böyle bir güzelliği görmedik. Çok gurur duyduk." dedi.

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Milli Mücadelenin 100. yılı ATABARI sakarya Zonguldak

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