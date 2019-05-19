Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılında atabarı oynadılar

Başkentte binlerce kişi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla 81 il ve 19 ülkede organize edilen "Dünya Atabarı Oynuyor" projesi kapsamında saat 19.19'da atabarı oynadı.

Türkiye Halk Oyuncuları Birliği Platformunun Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile yaptığı iş birliği kapsamında ve Ankara Valiliğinin koordinasyonunda düzenlenen etkinlik için Türk bayrağı ve Atatürk tişörtlü binlerce kişi, Anıtpark'ta toplandı.

Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, üniversite öğrencisi Orkun Uysal "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi"ni, Irmak Gergen ise "Gençliğin Atatürk'e Cevabı"nı okudu.

Binlerce kişi, saat 19.19'u gösterdiğinde atabarı oynadı.

Katılımcılar, atabarının ardından yurdun çeşitli yörelerinden türküler eşliğinde bir süre daha oynamaya devam etti.

Türkiye Halk Oyuncuları Birliği Yürütme Kurulu Üyesi ve projenin Ankara Koordinatörü Sultan Çankaya, proje kapsamında 81 il ve 19 ülkede atabarı oynandığını ifade etti.

