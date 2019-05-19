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Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılında atabarı oynadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 21:49 | Son Güncelleme

Balıkesir ve Yalova'daki etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı

YALOVA/BALIKESİR (AA) - Balıkesir ve Yalova'da vatandaşlar, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılında atabarı oynadı.

Türkiye Halk Oyuncular Birlik Platformu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen 600 kişi saat 19.19'da 19 dakika boyunca "atabarı" gösterisi sundu.

Etkinliği izleyen vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Türkiye Halk Oyuncular Birlik Platformu Genel Koordinatörü Hakan Evcimen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin farklı illerindeki katılımcıların etkinlikle eğlenceli anlar yaşadığını söyledi.

Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz, Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon da gençlerin oyununa eşlik etti.

- Balıkesir

Balıkesir Atatürk Anıtı'nda bir araya gelen bin 19 öğrenci, aynı saatte atabarı oynadı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şehrimiz en kalabalık grupla atabarı oynuyor. Burada velilerimiz, gençlerimiz çok coşkulu." dedi.

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