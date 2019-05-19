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Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılında atabarı oynadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 22:21 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyuncuları Birliği Platformu iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Erzurum'da yaklaşık 350 öğrenci atabarı oynadı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Halk Oyunları Birliği Platformu iş birliğinde yürütülen "Dünya Atabarı Oynuyor" projesi kapsamında Erzurum'da öğrenciler atabarı oynadı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda 8 okuldan yaklaşık 350 öğrenci, Mustafa Kemal Atatürk"ün sevdiği atabarını oynamak için tarihi Erzurum Kalesi önünde bir araya geldi.

Öğrenciler, ailelerin katılımıyla atabarı oynadı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'un Atatürk'ü bağrına bastığını ve buradan dünyaya mesaj verildiğini belirterek, "100 yıl önce verdiğimiz mesaj gibi 'Vatan bir bütündür, parçalanamaz, milletin istiklali, azim ve kararlığı kendini kurtaracaktır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' diyoruz. Erzurum, Atatürk'ü bağrına basıp onu lider ve milletvekili yapan şehirdir." dedi.

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19 Mayıs Atatürk’ü Anma ATABARI Erzurum gençlik ve spor bayramı

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