Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılında atabarı oynadılar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Türkiye genelinde ve 19 ülkede düzenlenen "Dünya Atabarı Oynuyor" etkinliği Afyonkarahisar'da da gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyuncuları Birliği Platformu iş birliğiyle düzenlenen etkinlik için Anıtpark Meydanı'nda bir araya gelen öğrenci ve vatandaşlar, atabarı oynadı.

Etkinliği Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez ile çok sayıda vatandaş izledi.

