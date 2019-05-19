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Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılında atabarı oynadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 23:58 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyuncuları Birliği Platformu iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Malatya'da öğrenciler atabarı oynadı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Halk Oyunları Birliği Platformu iş birliğinde yürütülen "Dünya Atabarı Oynuyor" projesi kapsamında Malatya'da öğrenciler atabarı oynadı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla hazırlanan proje kapsamında çok sayıda öğrenci, 15 Temmuz Millet Meydanı'nda toplandı.

Kentteki ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler ile Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi tarafından "atabarı" oyunu oynandı.

23 ülkede ve Türkiye'nin 81 ilinde aynı anda gerçekleştirilen atabarı gösterisini vatandaşlar ilgiyle izledi.

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Anahtar Kelimeler:
19 mayıs ATABARI Dünya Atabarı Oynuyor Malatya

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