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Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılında dünya çocukları Samsun'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 16:12 | Son Güncelleme

TRT tarafından gerçekleştirilen 41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılında, 40 ülkeden çocukların katılımıyla Samsun'da başladı - Vali Osman Kaymak ve eşi Emine Kaymak, misafir çocukları konutunda ağırladı - Kaymak ve eşi, konutunun bahçesinde golden cinsi köpekleri "Maya" ve "Badem" ile çocuklarla keyifli dakikalar geçirdi

TRT tarafından gerçekleştirilen 41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, 40 ülkenin çocuklarının katılımıyla Samsun'da başladı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı Samsun'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü anısına dünya çocuklarına armağan ettiği "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı", Samsun'da Vali Osman Kaymak ve eşi Emine Kaymak'ın konutunda misafir çocukları ağırlamasıyla başladı.

Çocukları konutun bahçesinde karşılayan Osman Kaymak ve eşi Emine Kaymak, çocuklarla tek tek ilgilenerek onlarla sohbet etti.

Daha sonra çocukların onuruna verilen yemekte, kentin yöresel yemekleri ikram edildi.

Vali Kaymak ve eşi, konutun bahçesinde golden cinsi köpekleri "Maya" ve "Badem" ile birlikte çocuklarla keyifli dakikalar geçirdi.

Vali Osman Kaymak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nin Samsun'da düzenlendiğini söyledi.

Kaymak, şenliğe 40 ülkeden 800'e yakın çocuğun katıldığına işaret ederek, "Gelen çocuklarımızı her okuldan bir öğrenciyle kardeş yaptık. Bunun için TRT ile birlikte yaklaşık 3 aydır çalışıyoruz. Çocuklar bu evlerde misafir oldular." dedi.

Şenlik kapsamında etkinliklerin başladığını ve çocukların 20 Nisan'a kadar Samsun'da misafir edileceğini daha sonra Ankara'ya geçeceklerini anlatan Vali Kaymak, şunları dile getirdi:

"Çocuklar bu sürede hazırlamış oldukları etkinlikleri bize sunacaklar. Atakum ve İlkadım'da iki etkinlik alanı belirlendi. Burada çocuklarımız kendi ülkelerinin folklor danslarını gösterecekler, konserler verilecek, piknikler düzenlenecek. 18-20 Nisan tarihlerinde Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gala programı olacak. Bu etkinliklerimize tüm Samsunluları davet ediyoruz. Bu, bizim için çok anlamlı. Atatürk'ümüzün çocuklara armağan ettiği çocuk şenliğinin kardeşliğe birliğe, beraberliğe ve barışa vesile olmasıdır. Çocuklar Türkiye'nin tanıtımı için de çok önemli. Türkiye'den edindikleri güzel ilişkiler ve dostluklarla kendi ülkelerine dönecekler."

Samsunlu ailelerin, çocukları misafir etmek için gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını da aktaran Kaymak, "Biz artık dünya kardeşliğiyiz, kardeş çocuklarıyız. Buradan bütün dünyadaki savaşların bitmesini istiyoruz. İnsanlar birbirlerini sevsin ve yardımcı olsun. Gerçek dostluğun ve kardeşliğin dünyada sürekli hakim olması ümit ve temennisiyle etkinliklerin Samsun'a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kaymak çifti, ziyaretin sonunda konuk çocuklara çeşitli hediyeler sunup çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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