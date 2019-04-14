Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılında dünya çocukları Samsun'da

Kaymak, şenliğe 40 ülkeden 800'e yakın çocuğun katıldığına işaret ederek, "Gelen çocuklarımızı her okuldan bir öğrenciyle kardeş yaptık. Bunun için TRT ile birlikte yaklaşık 3 aydır çalışıyoruz. Çocuklar bu evlerde misafir oldular." dedi.

Şenlik kapsamında etkinliklerin başladığını ve çocukların 20 Nisan'a kadar Samsun'da misafir edileceğini daha sonra Ankara'ya geçeceklerini anlatan Vali Kaymak, şunları dile getirdi:

"Çocuklar bu sürede hazırlamış oldukları etkinlikleri bize sunacaklar. Atakum ve İlkadım'da iki etkinlik alanı belirlendi. Burada çocuklarımız kendi ülkelerinin folklor danslarını gösterecekler, konserler verilecek, piknikler düzenlenecek. 18-20 Nisan tarihlerinde Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gala programı olacak. Bu etkinliklerimize tüm Samsunluları davet ediyoruz. Bu, bizim için çok anlamlı. Atatürk'ümüzün çocuklara armağan ettiği çocuk şenliğinin kardeşliğe birliğe, beraberliğe ve barışa vesile olmasıdır. Çocuklar Türkiye'nin tanıtımı için de çok önemli. Türkiye'den edindikleri güzel ilişkiler ve dostluklarla kendi ülkelerine dönecekler."