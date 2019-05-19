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Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün doğan kadına doğum günü kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 16:09 | Son Güncelleme

Karabük'te, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, 19 Mayıs 1919'da doğan Nazire Baş için doğum günü kutlaması düzenlendi

Karabük'te, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, 19 Mayıs 1919'da doğan Nazire Baş'ın 100. yaş günü kutlandı.

Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Beşbinevler Mahallesi'ndeki evine giderek 100. yaşını kutladıkları Baş'a çiçek verdi.

Baş, çocukları ve torunlarıyla üzerinde "Nazire Teyze Nice Senelere" yazılı pastadaki mumları üfledi.

Doğum günü pastasının kesilmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Gürel, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı olduğunu ve bugün 100 yaşına girdiğini öğrendikleri Nazire teyzeyi de ziyaret etmek istediklerini söyledi.

Bugünün, milli mücadelenin başlangıç tarihi olduğunu hatırlatan Gürel, "Nazire teyzenin duasına talibiz. Onların dualarıyla bu ülke sıkıntılardan ve belalardan uzak kalıyor. Bizler de bu memleketin yöneticileri olarak Nazire teyzemizin duasına talibiz. Duaları devam ettikçe ülkemiz payidar kalacaktır. Kendisine uzun ömürler diliyoruz. Memleketimiz hiçbir zaman esaret altında kalmamıştı, inşallah bundan sonra da kalmayacaktır. Güçlenerek yoluna devam edecektir. Hem teyzemize hem de ülkemize nice yüzyıllar dilerim." diye konuştu.

Nazire Baş ise konuşmasında, gençliğinde çok sayıda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamasına gittiğini ifade etti.

Bayramlarda ellerine kına yaktıklarını anlatan Baş, "Devlet olmazsa biz de olmayız." dedi.

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Karabük Nazire Baş

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