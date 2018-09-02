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Atatürk'ün Sivas'a gelişi 'temsili' olarak canlandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 20:16 | Son Güncelleme

SİVAS Kongresi'nin 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'dan Sivas'a gelişi, temsili olarak canlandırıldı.

Atatürk'ün Sivas'a gelişi 'temsili' olarak canlandırıldı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS Kongresi'nin 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'dan Sivas'a gelişi, temsili olarak canlandırıldı.
4 Eylül Sivas Kongresinin 99'uncu yıl dönümü kentte çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 2 Eylül 1919'da Erzurum'dan Sivas'a gelirken halk tarafından karşılanmasını anlatmak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da temsili karşılama programı düzenlendi. Sivas Valiliği tarafından organize edilen temsili karşılama programı, Kepçeli Kavşağı'nda gerçekleştirildi. O dönem Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'dan Sivas'a gelirken bindiği tarihi otomobile, dönemi temsil eden askerler de eşlik etti. İl protokolü tarafından karşılanan temsili heyet, Atatürk Caddesi güzergahından halkı selamlayarak kent meydanına doğru hareket etti. Yol boyunca Atatürk'ü canlandıran ve benzerliğiyle dikkat çeken tiyatro oyuncusu Samet Sümbül, karşılamaya gelen halkı ve binalardan sevgi gösterilerinde bulunanları selamladı. Yürüyüş, Sivas Kongresi'nin yapıldığı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde son buldu. Temsili olarak Atatürk, müzeyi gezerek Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı odada bir süre oturdu. Daha sonra yine temsili olarak Atatürk, halkı selamlayarak fotoğraf çekildi.

FOTOĞRAFLI

Atatürk'ün Sivas'a gelişi 'temsili' olarak canlandırıldıAtatürk'ün Sivas'a gelişi 'temsili' olarak canlandırıldıAtatürk'ün Sivas'a gelişi 'temsili' olarak canlandırıldıAtatürk'ün Sivas'a gelişi 'temsili' olarak canlandırıldı

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