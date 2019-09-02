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Atatürk'ün Sivas'a gelişi 'temsili' olarak canlandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 21:02 | Son Güncelleme

SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'dan Sivas'a gelişi, temsili olarak canlandırıldı.

Atatürk'ün Sivas'a gelişi 'temsili' olarak canlandırıldı

Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'dan Sivas'a gelişi, temsili olarak canlandırıldı.
4 Eylül Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü kentte çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 2 Eylül 1919'da Erzurum'dan Sivas'a gelirken halk tarafından karşılanmasını anlatmak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da temsili karşılama programı düzenlendi. Sivas Valiliği tarafından organize edilen temsili karşılama programı, Kepçeli Kavşağı'nda gerçekleştirildi. O dönem Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'dan Sivas'a gelirken bindiği tarihi otomobile, dönemi temsil eden askerler de eşlik etti. İl protokolü tarafından karşılanan temsili heyet, Atatürk Caddesi güzergahından halkı selamlayarak kent meydanına doğru hareket etti. Yol boyunca Atatürk'ü canlandıran ve benzerliğiyle dikkat çeken tiyatro oyuncusu Samet Sümbül, karşılamaya gelen halkı ve binalardan sevgi gösterilerinde bulunanları selamladı. Yürüyüş, kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı önünde sona erdi.

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Atatürk'ün Sivas'a gelişi 'temsili' olarak canlandırıldıAtatürk'ün Sivas'a gelişi 'temsili' olarak canlandırıldıAtatürk'ün Sivas'a gelişi 'temsili' olarak canlandırıldıAtatürk'ün Sivas'a gelişi 'temsili' olarak canlandırıldı

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