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Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin 95. yıl dönümü törenle kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 12:03 | Son Güncelleme

Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin 95. yıl dönümü törenle kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin 95. yıl dönümü törenle kutlandı.

Trabzon Valiliği Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, askeri ve mülki idare amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ataman'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı göndere çekildi.

Törende konuşan Ataman, Atatürk'ün, İstanbul ve Ankara'ya uzak olan Trabzon'u üç kez ziyaret etmesinin ve Trabzonluların kendisini hemşehri statüsünde göstermesinin karşılıklı bir sevginin tezahürü olduğunu söyledi.

Erzurum ve Sivas kongrelerinde Trabzon mebuslarının ağırlığının Atatürk'ün Trabzon'a, Trabzon'un da Atatürk'e güveninin sonucu olduğunu belirten Ataman, şunları kaydetti:

"Trabzonlu başvekil ataması da tesadüfi değildir. Bu sevgi tarihin hüzün veren yaşanmışlıklarına rağmen hiç azalmamış, aksine artmıştır. Bugün 95 yıl sonra da bu memleketin kurucu liderine minnet ve şükranı azalmamıştır. Büyük Önder Atatürk ve Cumhuriyetin kurucularını rahmet ve minnetle anıyorum."

Günün anlam ve önemini anlatan şiirlerin okunduğu tören, dereceye giren sporculara, Vali Ustaoğlu tarafından ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

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