Atatürk’ün üst çene kalıbı bu müzede sergilenecek

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. İlter Uzel’in yıllarca biriktirdiği tıp ve diş hekimliği ile ilgili objelerin yer alacağı müzede Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün üst çene kalıbı da yer alacak.

Seyhan Belediyesi ve Tıp Tarihçisi Prof. Dr. İlter Uzel arasında 2018 yılının Ocak ayında imzalanan protokol kapsamında çalışmaları devam eden Diş Hekimliği Müzesi, 2020 yılının Mart ayında kapılarını açmaya hazırlanıyor. Prof. Dr. İlter Uzel, yıllarca biriktirdiği tıp ve diş hekimliği ile ilgili objelerin yer alacağı müze ile ilgili toplantıda müzede yer alacak eserler hakkında bilgi verdi. Uzel, çalışmaları hızla süren ve son derce estetik bir görüntü kazanan müzenin 2020 yılının Mart ayında tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığını belirterek, başta dönemin belediye başkanı olan ve halen Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Zeydan Karalar ile ekibine teşekkür etti. Diş Hekimliği Müzesi’ndeki restore çalışmaları restore edilen 2 katlı, 10 odalı, ön ve arkasında bahçesi bulunan tarihi binada çalışmaları devam eden Prof. Dr. İlter Uzel, Diş Hekimliği Müzesi’nde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün üst çene kalıbının da yer alacağını söyledi.

“Kültürel, tarihsel ve bilimsel değeri olan nesnelerin toplandığı ve sergilendiği alanlar” olarak tanımlanan müzeler yönünden Adana’da çok değerli eserlerin yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Uzel, çalışmaları süren Diş Hekimliği Müzesi’nin tıp ve diş hekimliği tarihi açısından önemli bir değer olacağını ifade etti. Prof. Dr. Uzel, 1948’den itibaren biriktirdiği objelerin yer alacağı müzenin bilim müzesi niteliğinde olacağını vurgulayarak, “Bilimin geçmişinin iyi bilinmesi; bilimi öğrenmek, yapabilmek, uygulamak ve bilimi kullanmak için şart. Yani bir tıp adamının tıbbın geçmişini iyi bilmesi lazım bir diş hekiminin diş hekimliğinin geçmişini iyi bilmesi lazım” dedi.

Dünyadaki benzer müzeleri gezdiğini ancak son derece karmaşık ve anlaşılmaz bulduğunu, bu nedenle Seyhan ilçesinde açılacak müzeyi gezen her insana doyurucu bilgiler verecek dokümanlar bulunacağını ifade eden Uzel, “1972’den beri tıp tarihi ile uğraşıyorum. Yıllardır biriktirdiğim koleksiyonumda tıp aletleri var, diş hekimliği aletleri var, malzemeler var, kitaplar var, küçük hediyeler var ünlülerin, kartvizitleri, diplomalar, reçeteler var” diye konuştu.