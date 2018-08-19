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Atatürk'ün Yalova'ya gelişinin 89'uncu yıl dönümü kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 21:46 | Son Güncelleme

BÜYÜK Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Yalova'ya gelişinin 89'uncu yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Atatürk'ün Yalova'ya gelişinin 89'uncu yıl dönümü kutlandı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- BÜYÜK Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Yalova'ya gelişinin 89'uncu yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
19 Ağustos 1929'da Atatürk'ün Yalova'ya gelişinin yıl dönümü nedeniyle Yürüyen Köşk'te program düzenlendi. Yürüyen Köşk'te Atatürk’ün Yalova’da çekilen fotoğraflarından olaşan sergi, protokol üyeleri tarafından gezildi. Ardından konuşma yapan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Atatürk’ün Yalova’ya 27 kez kalmak üzere, 17 kez de günübirlik geldiğini ifade ederek, “Atatürk, İstanbul ve Ankara’dan sonra yaşamının en fazla bölümünü Yalova’da geçirir. Bu 272 gece, 331 güne karşılık gelmektedir. En son 1 Şubat 1938’de, ilk kez hastalığını da Yalova’da öğrenip Yalova’dan ayrılır. Yalova’da polis, jandarma, itfaiye teşkilatını kendisi kurar. Nahiye olan Yalova’yı kaza yapar. Daha önce kısa bir süre Bursa’ya, Kocaeli’ye bağlı olan Yalova, onun özel emriyle İstanbul’a bağlanır. Bu dünyada belki de bir ilktir. Deniz karşısında olan bir kentin o ile bağlanması" diye konuştu.
Salman, bir koleksiyonerden satın aldığı, 1937 yılında çekilmiş Yürüyen Köşk fotoğrafını da köşke hediye etti. Fotoğrafı Salman, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz’la köşkün içinde duvara yerleştirdi.
Daha sonra Edirne Belediye Bandosu ekipleri Yürüyen Köşk'ten başlayıp Cengiz Koçal Caddesi üzerinde geçiş yaptı. Bandoya, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

FOTOĞRAFLI

Atatürk'ün Yalova'ya gelişinin 89'uncu yıl dönümü kutlandıAtatürk'ün Yalova'ya gelişinin 89'uncu yıl dönümü kutlandı

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