HABER

Atatürk'ün yüzüne damla gibi yansıyan basım hatalı banknotu 17 yıldır saklıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 22:21 | Son Güncelleme

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde Mehmet Ali Demirci, memur olarak mutemetlik yaptığı dönemde, şu an tedavülde olmayan 250 bin TL'lik paranın üzerindeki Atatürk resminin yüzünde damla gibi yansıyan basım hatalı banknotu 17 yıldır saklıyor.

Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Beyşehir ilçesinde Mehmet Ali Demirci, memur olarak mutemetlik yaptığı dönemde, şu an tedavülde olmayan 250 bin TL'lik paranın üzerindeki Atatürk resminin yüzünde damla gibi yansıyan basım hatalı banknotu 17 yıldır saklıyor. Demirci, 250 bin liralık banknotu, 250 bin TL'ye satmaya hazırlanıyor.
Beyşehir ilçesinde oturan 2 çocuk babası emlakçı Mehmet Demirci, 1990'lı yıllarda bir kurumda mutemet olarak görev yaptı. Demirci, o dönemlerde diğer memur arkadaşlarının maaşlarını dağıttığı sırada yürürlükte olan 250 bin lira banknotun üzerindeki Atatürk resminin yüzüne damla gibi yansıyan basım hatasının fark etti. O banknotu para koleksiyona katan Demirci, yaklaşık 17 yıldır sakladığı 250 bin liralık banknotu, 250 bin TL'ye satmaya hazırlanıyor.
Demirci, şunları söyledi:
"1990'lı yıllarda mutemetlik yaptım. O dönemde, memur arkadaşlara maaşlarını elden dağıtırdık. Biz paraları bankadan çekip gelir, imza karşılığı maaşları memur arkadaşlara dağıtırdık. 250 bin lira olan banknot dikkatimi çekti. Banknottaki Atatürk resminin üzerinde 3 damla yaş gözüküyordu. Ben bunu ayırdım. Atatürk sevgimden dolayı o dönemden itibaren saklıyorum. Ben araştırdım, 1992 yılında bu banknotlar basıldı ve 1999'da tedavülden kalktı. O yıldan itibaren de yaklaşık 17 yıldır saklıyorum."
Banknotun orijinal olduğunu belirten Demirci, ''Para orijinaldir ve baskı hatası nedeniyle göz yaşı damlası gibi bir iz var. 250 bin lira banknot o dönem maaşımın dörtte biriydi. Şu an 250 bin liraya satmaya hazırlanıyorum. Almak isteyen gelip banknota bakabilir '' dedi.

FOTOĞRAFLI

Evlerinde 250 kediyle yaşıyorlar! Evlerinde 250 kediyle yaşıyorlar!
Sivas’ta kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattıSivas’ta kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
Bingöl’de orman yangını büyümeden söndürüldüBingöl’de orman yangını büyümeden söndürüldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Eski Fenerbahçeli futbolcunun kayınvalidesi gölette boğuldu

Eski Fenerbahçeli futbolcunun kayınvalidesi gölette boğuldu

Katilin akıl sağlığı yerinde çıktı!

Katilin akıl sağlığı yerinde çıktı!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

'Cumhuriyet Gazetesi önüne el bombası atalım' demişti! Akit TV soruşturmasına yetkisizlik kararı

Akit TV soruşturmasında yeni gelişme

Son dakika! Adana'da otomobil sele kapıldı! Kaybolan 2 kişiden iyi haber geldi

Adana'yı sağanak vurdu! Meteoroloji'den bir uyarı daha

11 ilçede 37 noktada yangın çıkmıştı! Trabzon Valisi'nden son dakika açıklaması

Karadeniz yanıyor! 98 araçla müdahale ediliyor

Son dakika! Adana'da sağanak yağış nedeniyle 4 ilçede okullar tatil edildi

Adana'da 4 ilçede okullar tatil edildi

Son dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'KHK' kararı

Anayasa Mahkemesi'nden 'KHK' kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.