Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 87. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Valilik binası önünde düzenlenen törende, Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan ve Belediye Başkanı Muharrem Akdemir'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Akdemir, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 87. yıl dönümünü kutlamanın coşkusunu yaşadıklarını söyledi.

Milli mücadelede başarıya ulaşmanın, zaferden sonra ileri, modern bir ülke oluşturmanın fikri yapısı üzerine, Atatürk'ün yurt gezilerinin büyük etkisi olduğuna dikkati çeken Akdemir, şöyle konuştu:

"Atatürk, Zonguldak'ın derin toprakları altındaki bu eşsiz madenin önemini bildiğinden 26 Ağustos 1931'de 'Ertuğrul' yatıyla halkın coşkun sevgi gösterileriyle karşılanarak maden ocaklarının işleyişini ve çalışmalarını yerinde incelemek üzere Üzülmez bölgesini ziyaret etmiştir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ziyaretinin ardından maden ocaklarında çalışan işçilerin sosyal güvencelerinin artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve denetim altına alınması için ilk işçi haklarını koruyan teklifin kanunlaşarak yürürlüğe girmesinin yanı sıra yabancıların havzadan çekilmek zorunda kalmasıyla maden ocakları millileştirilmiştir."

Bir öğrencinin şiir okuduğu törenin ardından Vali Yardımcısı Taşdan ile beraberindekiler, Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi lokali yanındaki Atatürk'ün kente ilk ayak bastığı yer olan iskeleden denize karanfil bıraktı.

TCSG 86 Bot Komutanlığı'na bağlı askerler de denizden botla getirdikleri Türk bayrağını protokol üyelerine teslim etti.

