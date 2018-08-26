Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 87'nci yıl dönümü kutlandı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak’a gelişinin 87’nci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Valilik önündeki törene Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak'ın derin toprakları altındaki eşsiz madeninin önemini bildiği için 26 Ağustos 1931'de 'Ertuğrul' yatıyla kente geldiğini anlattı. Atatürk'ün büyük coşku ve kalabalıkla karşılandığını ifade eden Akdemir, şöyle konuştu:

"Atatürk ziyarette maden ocaklarının işleyişini ve çalışmalarını yerinde incelemek üzere Üzülmez bölgesini ziyaret etmiştir. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, ziyaretinin ardından maden ocaklarında çalışan işçilerin sosyal güvencelerinin artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve denetim altına alınması için ilk işçi haklarını koruyan teklifin kanunlaşarak yürürlüğe girmesinin yanı sıra yabancıların havzadan çekilmek zorunda kalmasıyla maden ocakları millileştirilmiştir."

Daha sonra protokol üyeleri, Atatürk'ün kente ilk ayak bastığı Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi'ne ait lokalin yanındaki iskeleden denize karanfil bıraktı. Deniz polisleri de botla getirdikleri Türk bayrağını Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan'a verdi.

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