Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 88'nci yıl dönümü

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 88'inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Valilik önündeki törene, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şube Başkanı Ayhan Kafalı, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 88 yıl önce maden yataklarını incelemek üzere kente geldiğini söyledi. Atatürk'ün ziyareti sonrası Zonguldak'ta madenlerle ilgili çok önemli gelişmeler olduğunu ifade eden başkan Alan, "Zonguldak'ı Türkiye'nin ilk vilayeti olarak ilan etmekle, bize tarihi bir onur kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 26 Ağustos 1931 yılı çarşamba günü Ertuğrul yatıyla ilimize gelmiş ve halkımızın büyük bir coşkusu ile karşılanmıştır. Atatürk, maden ocaklarının işleyişini ve çalışmalarını yerinde incelemek üzere üzülmez bölgesini ziyaret etmiştir. Bu ziyaretin ardından, havzanın mevcut yapısında büyük değişikliklere yol açan gelişmeler olmuş, ilk işçi haklarını koruyan teklifin kanunlaşarak yürürlüğe girmesi gibi yapılan bir dizi yeniliğin ardından, yabancıların havzadan çekilmek zorunda kalmasıyla maden ocaklarımız tamamen millileştirilmiştir" dedi.

Daha sonra protokol üyeleri, Atatürk'ün kente ilk ayak bastığı Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi'ne ait lokalin yanındaki iskeleden denize karanfil bıraktı. TCSG 86 Bot Komutanlığı'na bağlı askerler bot ile getirdikleri Türk bayrağını Vali Bektaş'a teslim etti.

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