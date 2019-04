ATAV Başkanı Gül Ege’ye başarı ödülü

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege’ye, ACE of M.I.C.E. ve Türkiye kongre, toplantı ve etkinlik sektörüne olan katkılarından dolayı, ACE of M.I.C.E. Awards 2019 Başarı Ödülü verildi.

“Connecting Dots” mottosuyla kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün en iyilerini ödüllendiren 7. ACE of M.I.C.E. Awards Etkinlik ve Toplantı Ödül Töreni, İstanbul’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlendi. Türkiye’nin en büyük ödül töreni olan 7. ACE of M.I.C.E. Awards’a iş ve cemiyet hayatından önemli isimler, MICE endüstrisi profesyonelleri ve Türkiye’nin en büyük kurumsal şirketlerinin üst düzey yöneticilerinden oluşan 1900 kişi katılım gösterdi.

Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri ve Etkinlikler ve Etkinlik/Toplantı Yönetim Firmaları ödülü olmak üzere 2 ana başlıkta 20 ayrı dalda ödül verilen törende, ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Türkiye’nin tek kongre, toplantı ve etkinlik fuarı ACE of M.I.C.E.’a ve en çok gelir getiren turizm çeşitlerinden biri olan kongre turizminin Antalya’da gelişmesine verdiği katkılar dolayısıyla, ACE of M.I.C.E. Awards Başarı Ödülü’ne layık görüldü. Gül Ege’ye ödülü ACE of M.I.C.E. Awards Etkinlik ve Toplantı Ödülleri Jürisi Onursal Başkanı Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semih Başkan ve ACE of M.I.C.E. kurucusu Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman takdim etti.