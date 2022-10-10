Atawich İstanbul Anadolu Yakası'ndaki yeni şubeleriyle büyüyecek

İSTANBUL (AA) - 2021 yılında Türkiye’ye giriş yapan Atawich markası, İstanbul’daki şube sayılarını artırmaya devam ediyor.

Atawich açıklamasına göre, yıl sonuna kadar toplam 40 şube hedefine adım adım ilerleyen marka, müşterilerine ulaşmak için yönünü Anadolu yakasına çevirdi.

İstanbul Anadolu Yakası'nda yeni açılacak şubeler ise Rings AVM, Viaport AVM, Akasya AVM, Optimum AVM, Maltepe Park AVM ve Emaar AVM olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atawich Genel Müdürü Serhat Baldan, "Markamızın her sürecinde kurumsallaşmış güçlü bir altyapı ve kültürde olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Atawich markasını herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir restoran zinciri haline getirene dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Markanın kurucusu Ata Ghoutbi de Atawich markasını restoran zinciri haline getirmek istediklerini bildirdi.

