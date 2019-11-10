HABER

Ata'ya saygı için otobüs şoförleri, sefere gecikmeli çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 12:02 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, şehirlerarası otobüs terminalinden saat 09.00'da sefere çıkacak otobüs şoförleri, Ata'ya saygı için 10 dakika gecikmeli hareket etti.

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, şehirlerarası otobüs terminalinden saat 09.00'da sefere çıkacak otobüs şoförleri, Ata'ya saygı için 10 dakika gecikmeli hareket etti. Bazı otobüs firmaları da şehit ailelerini ücretsiz taşıdı.
Ülke genelinde Atatürk'ü anma etkinlikleri düzenlenirken, Fethiye Otogarı'nda da şehirlerarası otobüs terminalinde, saat 09.00 seferine çıkacak otobüs şoförleri bekledi. Saat 09.05'te ise tüm yolcular ve şoförler, otobüslerin önünde saygı duruşuna geçti. Otobüs firmasının Fethiye Terminali Müdürü Cenk Kurt, "Otogardaki otobüsler bugün 09.00'da sefere çıkmadı. 10 dakika gecikmeli olarak seferlerine başladılar. Ata'mıza saygımızdan dolayı böyle bir karar aldık" dedi.
Ayrıca bazı otobüs firmaları da şehit ailelerine ücretsiz bilet verdi.

FOTOĞRAFLI

Kıyafetlerini çıkaran İsveçli kadın ortalığı birbirine kattıKıyafetlerini çıkaran İsveçli kadın ortalığı birbirine kattı
'İyi günde, kötü günde beraberiz' dediği eşine böbreğini verdi'İyi günde, kötü günde beraberiz' dediği eşine böbreğini verdi
Trakya Ata'sını andıTrakya Ata'sını andı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu!

Sakarya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Hazer Amani'ye olay gönderme

Hazer Amani'ye olay gönderme

'G.Saray'ın öncelikli sorunu Fatih Terim'

'G.Saray'ın öncelikli sorunu Fatih Terim'

Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor!

Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor!

Ülke karıştı, Devlet Başkanı halkı sokağa çağırdı

Ülke karıştı, Devlet Başkanı halkı sokağa çağırdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! MSB: Son 24 saate 16 taciz/saldırı gerçekleşti

MSB duyurdu: Tacizler devam ediyor

Interpol tarafından aranan cinayet zanlısı, Konya'da yakalandı

Interpol arıyordu, Konya'da yakalandı

Türkiye genelinde 'Güven Huzur-6' uygulaması gerçekleştirildi

Türkiye genelinde dev uygulama! 69 bin 246 personel katıldı

Atatürk'ün cenazesinden görüntüler! TBMM'ye böyle götürüldü

81 yıl önce bugün! İşte o görüntüler

Dolmabahçe'deki törende Mehmetçik gözyaşlarını tutamadı

Dolmabahçe'deki törende Mehmetçik gözyaşlarını tutamadı

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.