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Ata'yı anma töreninde kucağındaki çocukla gözyaşı döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 10:58 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 80'inci yıl dönümünde Kilis'te törenle anıldı.

Ata'yı anma töreninde kucağındaki çocukla gözyaşı döktü

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 80'inci yıl dönümünde Kilis'te törenle anıldı. Törene katılan kucağında çocuk bulunan yaşlı bir kadının gözyaşı döktüğü görüldü.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde Vali Recep Soytürk ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Polat, Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Saatlerin 09.05'i göstermesiyle sirenler çaldı, törene katılan ve meydan çevresinden geçenler saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, kucağında bir çocukla katılan yaşlı bir kadının gözyaşı döktüğü görüldü.

FOTOĞRAFLI

Ata'yı anma töreninde kucağındaki çocukla gözyaşı döktüAta'yı anma töreninde kucağındaki çocukla gözyaşı döktüAta'yı anma töreninde kucağındaki çocukla gözyaşı döktüAta'yı anma töreninde kucağındaki çocukla gözyaşı döktü

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