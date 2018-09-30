Ateizm Derneği Kendisini Feshetmeye Hazırlanıyor

2014 yılında kurulan Ateizm Derneği, Pazar günü kendini fesih etme ana gündem maddesiyle genel kurul çağrısı yaptı. Ancak toplantı yeter sayısı olmayınca genel kurul 14 Ekim tarihine ertelendi. Yeni Akit gazetesinin genel kurulu “Ateistler yarın Kadıköy'de toplanıyor! ‘Hain Barbi’ de katılacak” başlıklı haberle duyurması üzerine olası bir olumsuzluğa karşı iki polis, genel kurulun yapıldığı restoranın önüne gelerek kimlik kontrolü yaptı. Gazetenin “Barbi” olarak kastettiği kişi modacı Barbaros Şansal, yurtdışında olduğundan derneğin toplantısına katılmak istese dahi katılamayacaktı. Şansal, twitter hesabından “Hedef gösterme, korumalı bir tercih inanç ya da yönelime karşı nefret suçu, kaba ve saldırgan davranış. Lütfen raporlayınız @verified önlem alsın” yazdı. Yaklaşık 170 üyesi bulunan Ateizm Derneği’nin genel kuruluna altısı dernek üyesi toplan 12 kişi iştirak etti. “Eskiden üye olmadan para gönderenler desteklerini çekti” Ateizm Derneği’nin başkanlığını yürüten Zeynep Ayça, hem üye aidatı toplamakta zorluk çektiklerini hem de derneğin yükünün birkaç kişinin üzerine kaldığını söyleyerek derneğin feshini gündeme aldıklarını söyledi.

Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmelerde bulunan Ayça, “Bir dönem eski dernek başkanlarımız ve üyelerimiz çok tehdit ediliyordu. Ancak şimdi böyle bir durum söz konusu değil. Şu an ki başlıca sorunumuz üye aidatı toplamak. Üyelerimiz bile aidat göndermekten çekiniyor. Eskiden ismini belirtmeden, üye olmadan aidat gönderenler de bu desteklerini çektiler. İşler birkaç kişinin üstüne yığıldı. Biz de genel kurula fesih gündemiyle gitme kararı aldık. Eğer üyeler kapatmayalım derlerse kapatmayabiliriz. Ancak katılım oldukça sınırlı” dedi. “Kamuda çalışmamız imkansız hale getirildi” Yönetim kurulu üyesi Şanar Atik ise politik ortamının insanları kendilerinden uzaklaştırdığını belirtti. Atik, “Benim hakkımda dini değerleri aşağılamaktan dava açıldı. Önce altı ay cezaya çarptırıldım, sonra bu ceza beş aya indirildi. Ve sonunda 3 bin TL para cezasına çevrildi. Bana bu cezayı veren FETÖ’yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle meslekten men edildi. Ardından Cumhurbaşkanı’na hakaretten 14,5 ay hapis cezası verildi. Kamuda çalışmamız imkansız hale getirildi. İşsizim. Böyle bir politik ortam olunca insanlar ister istemez dernekle ilişkili görünmek istemiyor” dedi.