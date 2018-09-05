  Ateş açan şahıslar kovalamaca sonucu yakalandı

Yavuz YILMAZ İNEGÖL(Bursa),(DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde, zorla alıkoydukları kişiye cadde üzerinde kurşun yağdırıp olay yerinden kaçan şüpheliler, polis ekiplerinin kovalamacası sonucunda yakalandı. O anlar ise kameralara yansıdı.
İddiaya göre, Murat Y. (32), Murat Y. (36) ve Dursun K. (37) isimli kişiler, 16 KNT 86 plakalı otomobil ile Mahmudiye Mahallesi Kalender Caddesi üzerinde henüz ismi belirlenemeyen kişiye pompalı tüfekle ateş ettiler. Saldırıda şans eseri kurşunlar kimseye isabet etmedi. Saldırganlar ise olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı aracı tespit ederek takibe aldı. Polis ekiplerinin aracı görmesi ile kovalama yaşandı. Nefes kesen kovalamaca ise kameralar tarafından görüntülendi. Kovalama, polis ekiplerinin aracın önünü kesmesi ile son buldu. Kapılarını kilitleyerek araçtan inmeyen şüpheliler, aracın camı kırılarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürülürken, olayda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi. Soruşturma sürüyor .
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