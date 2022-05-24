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  4. Ateş açılmasına da aldırmadılar! Esenyurt'ta polise dubalı saldırı

Ateş açılmasına da aldırmadılar! Esenyurt'ta polise dubalı saldırı

24.05.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta şüphelendikleri aracı durduran sivil polis ekipleri, önce tekme tokatlı saldırıya, daha sonra ise park dubalarıyla saldırıya uğradı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, şahısların ekiplerin havaya ateş açmasına bile aldırmağı görüldü.

Ateş açılmasına da aldırmadılar! Esenyurt'ta polise dubalı saldırı

Esenyurt'ta şüphelendikleri aracı durduran sivil polis ekipleri, saldırıya uğradı. Tekme tokat polislere saldıran şahıslar, bununla da yetinmeyip park dubasıyla polis aracına zarar verdi. Havaya ateş açılmasına da aldırmayan şahısların o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÖNCE TEKME VE YUMRUK SONRA DUBA

Olay, geçtiğimiz günlerde saatlerinde Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde yaşandı. Edilen bilgiye göre, sivil polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Durdurulan araçtaki şahısları kimlik göstermeyince polis ekipleri ile aralarında tartışma başladı. Polise saldıran şahıslar, önce tekme ve yumrukla daha sonrasında ise park dubasıyla polis aracına saldırdı.

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Ekiplerin havaya ateş açmasına da aldırmayan şahıslar, bir süre sonra araçlarına binerek kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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