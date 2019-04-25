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"Ateş avcıları" en hızlı olmak için yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 11:24 | Son Güncelleme

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme ekipleri, düzenlenen yarışmada, itfaiye aracından çıkıp hortum açıp önce su, sonra köpük püskürtmeyi en hızlı şekilde gerçekleştirmeye çalıştı

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme ekipleri, en donanımlı ve en hızlı yangın ekibi olabilmek için yarıştı.

Suluova Yedikır Barajı kenarında düzenlenen yarışmaya Amasya, Samsun, Tokat ve Çorum illeri ile ilçelerinden "alev avcıları" ismiyle anılan 11 ekip, 55 personelle katıldı.

Yarışmacılar, itfaiye aracından çıkıp 200 metre ileriye hortum açıp önce su, sonra köpük püskürtmeyi en hızlı şekilde gerçekleştirmeye çalıştı.

Yarışmada Çorum Orman İşletme Müdürlüğü ekibi birinci, Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekibi ikinci, Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü ekibi de üçüncü oldu.

Dereceye giren ekiplere Amasya Orman Bölge Müdür Vekili Oktay Ayatay tarafından kupa ve madalya verildi.

Ayatay, yangın sezonu başlarken ekiplerin tamamının hazır olduğunun görüldüğünü dile getirdi.

Birinci olan Çorum İşletme Müdürlüğünde arazöz operatörü olarak görev yapan Ömer Çorlu da yangınlara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Bir sigara izmaritinin binlerce hektar ormanı yok ettiğine işaret eden Çorlu, "Orman yangınları kanayan yaramız. Sürekli, 'Piknik ateşini söndürünüz, anız yakmayınız' şeklinde uyarılmalarına rağmen insanlarımız dikkatli davranmıyor. İnsanlarımız biraz daha dikkatli olursa hem doğamız zarar görmez hem de biz bu kadar tehlikeye atılmamış oluruz." ifadelerini kullandı.

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"Alev Avcıları" Amasya Amasya Orman Bölge Müdürlüğü orman yangını sezonu

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