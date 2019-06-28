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Ateş Ayaz’ın ameliyat olacağını Haluk Levent sosyal medyadan duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 00:07 | Son Güncelleme

İzmir’de omuriliğindeki 14 santimetrelik tümör nedeniyle yaşam mücadelesi veren, 2,5 yaşındaki Ateş Ayaz için yardım çağrısı yanıt buldu.

Ateş Ayaz’ın ameliyat olacağını Haluk Levent sosyal medyadan duyurdu

İzmir’de omuriliğindeki 14 santimetrelik tümör nedeniyle yaşam mücadelesi veren, 2,5 yaşındaki Ateş Ayaz için yardım çağrısı yanıt buldu. Ünlü sanatçı Haluk Levent’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sağlık Bakanlığı ile İzmir İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdiğini ve Ateş Ayaz’ın önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını ifade etti.
İzmir’de yaşayan Nida Balcı (36) ve Murat Balcı (37) çiftinin ikinci çocukları 2,5 yaşındaki Ateş Ayaz, bayramdan önce yüksek ateş nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde Ateş Ayaz’ın omuriliğinde 14 santimetrelik tümör tespit edildi. Ateş Ayaz omuriliğindeki tümör nedeniyle vücudunu oynatamıyor ve solunum cihazına bağlı bir şekilde yaşam mücadelesi veriyor. Tümörün bulunduğu yer sebebiyle ameliyatın riskli ve pahalı olduğunu öğrendiklerini söyleyen Balcı ailesi, yetkililere seslendi.

Haluk Levent sosyal medyadan duyurdu
Balcı ailesinin yardım istekleri daha önce sosyal medya hesabından gündeme getiren sanatçı Haluk Levent bugün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yetkili makamların devreye girdiği ve Ateş Ayaz’ın önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını ifade etti.
Haluk Levent sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdi. Ameliyat önümüzdeki günlerde Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Mehmet Selçuk tarafından yapılacak. Sağlık Bakanlığına, İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne ve Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’ya teşekkürler” ifadelerine yer verdi.

Ateş Ayaz’ın ameliyat olacağını Haluk Levent sosyal medyadan duyurdu

Ateş Ayaz’ın ameliyat olacağını Haluk Levent sosyal medyadan duyurdu

Ateş Ayaz’ın ameliyat olacağını Haluk Levent sosyal medyadan duyurdu

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