HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Ateş Çemberi Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta? Ateş Çemberi Güneş Tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

Ateş Çemberi Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta? Ateş Çemberi Güneş Tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

07.06.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Astroloji meraklıların gözü kulağı ateş çemberi güneş tutulmasında. Türkiye’den izlenip izlenmeyeceği merak konusu olan Ateş Çemberi Güneş Tutulmasının tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

Ateş Çemberi Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta? Ateş Çemberi Güneş Tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

29 Mayıs’ta başlayan Merkür Retrosu 22 Haziran’a kadar sürerken, pek çok kişi etkilerini de fazlasıyla hissettiğini söylüyor. Astroloji meraklılarının gözü kulağı Merkür Retrosundan sonra şimdi Ateş Çemberi Güneş Tutulmasında. Peki Ateş Çemberi Güneş Tutulması ne zaman? Ülkemizden izlenebilecek mi? İşte detaylar…

ATEŞ ÇEMBERİ GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Haziran ayına girişimizle birlikte astroloji meraklıları Ateş Çemberi Güneş Tutulmasının ayın kaçında olacağını merak ediyordu. 10 Haziran 2021 Perşembe günü Ateş Çemberi Güneş Tutulması Kuzey Yarımküre’den izlenebilecek.

ATEŞ ÇEMBERİ GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE’DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Kuzey Yarımküre’de etkili olacak olan Ateş Çemberi Güneş Tutulması Kanada’dan başlayarak, Sibirya’da sona erecek. Yeryüzünün farklı noktalarında izlenebilecek olan Ateş Çemberi Güneş Tutulması Türkiye’den ise izlenemeyecek. Çünkü Güneş Tutulması Karadeniz’in kuzey kısmında sona erecek.

ATEŞ ÇEMBERİ GÜNEŞ TUTULMASI KAÇ SAAT SÜRECEK?

Kanada’da başlayacak olan Ateş Çemberi Güneş Tutulması Sibirya’da sona ererken, tutulmanın etkisi toplamda 1 saat 40 dakika kadar sürecek. Bilim insanlarına göre, söz konusu tutulma bir noktada ise maksimum 3 dakika 51 saniye kalacak.

Ateş Çemberi Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta? Ateş Çemberi Güneş Tutulması Türkiye'den izlenecek mi

ATEŞ ÇEMBERİ GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Öncelikle Ateş Çemberi Güneş Tutulması denilmesinin nedeni gezegenimizin tek uydusu konumundaki Ay, tutulma sırasında, Güneş'in önüne geçerek tüm kenarları kapatacak. Bu olay nedeniyle bu tutulmaya 'Ateş Çemberi' adı veriliyor. Yılda bir kez meydana gelen tutulma Ay’ın Dünya’dan en uzak yörüngesinde olduğu zaman gerçekleşmektedir. Kuzey Yarımküre’de etkili olacak olan Ateş Çemberi Güneş Tutulması ülkemizden ne yazık ki izlenemeyecek. Geçen sene 21 Haziran’a denk gelen Güneş Tutulması Türkiye’den de izlenmiş, harika görüntülere şahitlik etmiştik. En net görüntü ise Hakkari’den izlemişti. Bu sene ise bu görüntülere şahitlik edemesek de dünyadan gelen görüntüleri takip edeceğiz.

Astrologlara göre ise Merkür Retrosunun olumsuz etkilediği bireyler, Ateş Çemberi Tutulmasından da etkilenecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Öğretmenler için aşı randevusu açıldı!Öğretmenler için aşı randevusu açıldı!
Aynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileriAynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileri
Anahtar Kelimeler:
güneş tutulması

En Çok Okunan Haberler

30 yıllık birikimleriyle otomobil aldılar! Kaza yapınca büyük şok yaşadılar

30 yıllık birikimleriyle otomobil aldılar! Kaza yapınca büyük şok yaşadılar

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Gören polisi aradı! Ağaca asılı halde ölü bulundu

Gören polisi aradı! Ağaca asılı halde ölü bulundu

Yargıtay personel ve işçi alacak

Yargıtay personel ve işçi alacak

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Deniz salyası Karadeniz'e sıçradı!

Deniz salyası Karadeniz'e sıçradı!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Erdoğan'dan 'müsilaj' mesajı! "Talimat verdim" dedi ve duyurdu

Erdoğan'dan 'müsilaj' mesajı! "Talimat verdim" dedi ve duyurdu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Soylu'dan dikkat çeken yorum: Çatlasınlar, patlasınlar

Bakan Soylu'dan dikkat çeken yorum: Çatlasınlar, patlasınlar

Şentop'tan Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

Şentop'tan Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

İstanbul'da yeni virüs endişesi: Temasta bulunmayın

İstanbul'da yeni virüs endişesi: Temasta bulunmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.