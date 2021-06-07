Ateş Çemberi Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta? Ateş Çemberi Güneş Tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

Kanada’da başlayacak olan Ateş Çemberi Güneş Tutulması Sibirya’da sona ererken, tutulmanın etkisi toplamda 1 saat 40 dakika kadar sürecek. Bilim insanlarına göre, söz konusu tutulma bir noktada ise maksimum 3 dakika 51 saniye kalacak.

Kuzey Yarımküre’de etkili olacak olan Ateş Çemberi Güneş Tutulması Kanada’dan başlayarak, Sibirya’da sona erecek. Yeryüzünün farklı noktalarında izlenebilecek olan Ateş Çemberi Güneş Tutulması Türkiye’den ise izlenemeyecek. Çünkü Güneş Tutulması Karadeniz’in kuzey kısmında sona erecek.

29 Mayıs’ta başlayan Merkür Retrosu 22 Haziran’a kadar sürerken, pek çok kişi etkilerini de fazlasıyla hissettiğini söylüyor. Astroloji meraklılarının gözü kulağı Merkür Retrosundan sonra şimdi Ateş Çemberi Güneş Tutulmasında. Peki Ateş Çemberi Güneş Tutulması ne zaman? Ülkemizden izlenebilecek mi? İşte detaylar…

ATEŞ ÇEMBERİ GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Öncelikle Ateş Çemberi Güneş Tutulması denilmesinin nedeni gezegenimizin tek uydusu konumundaki Ay, tutulma sırasında, Güneş'in önüne geçerek tüm kenarları kapatacak. Bu olay nedeniyle bu tutulmaya 'Ateş Çemberi' adı veriliyor. Yılda bir kez meydana gelen tutulma Ay’ın Dünya’dan en uzak yörüngesinde olduğu zaman gerçekleşmektedir. Kuzey Yarımküre’de etkili olacak olan Ateş Çemberi Güneş Tutulması ülkemizden ne yazık ki izlenemeyecek. Geçen sene 21 Haziran’a denk gelen Güneş Tutulması Türkiye’den de izlenmiş, harika görüntülere şahitlik etmiştik. En net görüntü ise Hakkari’den izlemişti. Bu sene ise bu görüntülere şahitlik edemesek de dünyadan gelen görüntüleri takip edeceğiz.

Astrologlara göre ise Merkür Retrosunun olumsuz etkilediği bireyler, Ateş Çemberi Tutulmasından da etkilenecek.



