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Ateş çemberinden geçmek isteyen adamın hazin sonu

İLGİNÇ HABERLER  | 07.11.2018 17:09 | Son Güncelleme

Brezilya'da yaşanan olayda, bir adam ateş çemberinin içinden geçmek istedi ama başarılı olamadı. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Brezilya'da kaydedilen görüntülerde, bir adam ateş çemberinin içinden geçerek hünerlerini sergilemek istedi. Kalabalığın ortasında ateş çemberinden geçmek isteyen adamın sonu ise bir hayli kötü oldu.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya ateş çemberi

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