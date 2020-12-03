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Ateş ederek kaçtı, kovalamacayla polise yakalandı

03.12.2020 17:54 | Son Güncelleme:
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Konya’da iki gün önce polisin dur ihtarına uymayarak ateş edip kaçan şüpheli, bugün sokakta havaya rastgele ateş ettikten sonra yaşanan kovalamacada yakalandı.Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Şair Seyfi Sokak üzerinde yaşandı.

Konya’da iki gün önce polisin dur ihtarına uymayarak ateş edip kaçan şüpheli, bugün sokakta havaya rastgele ateş ettikten sonra yaşanan kovalamacada yakalandı.
Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Şair Seyfi Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin havaya rastgele ateş ettiği ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polislerin teslim ol çağrısına karşılık kaçan ve Üçkavak Sokak üzerinde yine ateş eden şüpheli izini kaybettirmeye çalıştı. Şahsın yakalanması için çok sayıda polis ekibi takip yaptı. Kaçmak için silah zoruyla bir minibüsü durduran şüpheli, Rauf Denktaş Caddesi’nde araçtan inerek bir otomobili durdurup kaçmaya devam etti. Yaşanan kovalamaca Demiryolu Caddesi Öğün Sokak’ta sona erdi. Polis ekipleri burada şüpheliyi yakalayarak etkisiz hale getirdi. Burada da polise direnen şüpheli, gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şüpheli iki gün önce polisten kaçan kişi çıktı
Ateş ederek polisi uzun süre peşinden koşturan şüphelinin iki gün önce gece saatlerinde Belh Kavşağı yakınlarında polisin dur ihtarına uymayarak silahla ateş edip kaçan ve güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen Harun T. (23) olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin ev, iş yeri ve otodan hırsızlık, mala zarar verme, kasten yaralama gibi suçlardan kaydı olduğu da öğrenildi.

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