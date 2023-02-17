Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman? İşte 17 Şubat 2023 ATV yayın akışı

Ateş Kuşları dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı dizi takipçileri tarafından merak konusu oldu. Yönetmen koltuğunda Benal Tairi'nin oturduğu, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı Ateş Kuşları bu akşam ekrana gelmeyecek. Ateş Kuşları'nın yerine Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel programı yayınlanacak.17 Şubat 2023 ATV yayın akışına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ATEŞ KUŞLARI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Ateş Kuşları dizisi bu akşam yayınlanmayacak.

Atv'de saat 19:00'da Ana Haber ve 21:00'da Miraç Kandili Özel programı ekrana gelecek.

17 ŞUBAT 2023 ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

11:00 Akıncı

11:20 Zor Yıllar (Yerli Sinema)

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Akıncı

14:20 Can Feda (Yerli Sinema)

16:00 ATV Deprem Özel Yayını

19:00 ATV Ana Haber

21:00 Nihat Hatipoğlu İle Miraç Kandili Özel

22:30 Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi (Yabancı Sinema)

01:00 Kuruluş Osman

03:25 Ateş Kuşları

05:55 Hercai

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜM ÖZETİ:

Ali, Gülayşe'yi Çatal'dan korumaya, Mercan'la Zıpkın da babasına kavuşturmaya çalışırken Gülayşe, Yakup için gözünü karartıp tehlikeli sulara dalar.

Çatal'ın inine girer. Üzerine bir de Çatal'ın zulasını çalar. Mercan ve Zıpkın Eyüboğlu Köşk'ünde geçmişin izini sürmekte ve suçluyu ispat etmekte kararlıdır.

Zıpkın'ın planı tıkır tıkır işlemeye başlar. Peki ama Eyüboğlu kimliksiz Mercan'ı işe alacak mı? Zıpkın ve Mercan yirmi yıl önce o gece Gülayşe'yi çöpe atan kadını bulabilecek mi?

Gülayşe'nin peşinde olan Çatal artık parasının da peşindedir ve daha da tehlikelidir. O para Çatal'ı, Ateş Kuşları'na bir adım daha yaklaştıracaktır.

Ateş Kuşları'nın kardeşlik bağı bu kez bambaşka bir sınav verecektir. Geçmişte, Çatal'dan kaçarak Gülayşe'ye gözleri gibi bakmaya çalışan köksüzler sonunda yakayı ele verirler. Köksüzler Gülayşe'yi korumayı bu kez nasıl başaracak?



