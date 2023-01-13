Bozdağ Film imzasıyla atv'de ekrana gelecek olan Ateş Kuşları dizisi bu akşam yayın hayatına merhana diyecek. Sokak çocuklarının etkileyici hikayesini konu edinen dizide oyuncuların kim olduğu araştırılmaya başlandı. Ateş Kuşları'nda Handa Soral'ın çocukluğunu kim canlandırıyor? Ateş Kuşları Mercan kaç yaşında, kimin kızı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte yeni diziye dair tüm ayrıntılar...
Ateş Kuşları dizisinde Handa Soral Mercan karakterine hayat veriyor. Hande Soral'ın çocukluğunu ise Almira Tuana Albay canlandırıyor.
Çocuk oyuncu Almira Tuana Albay 2012 yılında İstanbul'da doğdu. İlkokul öğrencisidir. Almira Tuana Albay, oyunculuğa 2022 yılında başladı. Aynı yıl içerisinde önce Bir Dilek Tut filminde Lara karakterini, sonra Kusursuz Kiracı dizisinde bir çocuk karakterine hayat verdi.