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Ateş Kuşları'nda Handa Soral'ın çocukluğunu kim canlandırıyor? Ateş Kuşları Mercan kaç yaşında, kimin kızı?

13.01.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ateş Kuşları dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Yapımını Bozdağ Film'in, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği yeni dizinin başrollerini İlayda Alişan, Görkem Sevindik ve Hande Soral paylaşıyor. Sokak çocuklarının hikayesini anlatan dizide çocuk karakterler de oldukça dikkat çekici. Peki, Ateş Kuşları'nda Handa Soral'ın çocukluğunu kim canlandırıyor? Ateş Kuşları Mercan kaç yaşında, kimin kızı? İşte hakkında tüm merak edilenler...

Ateş Kuşları'nda Handa Soral'ın çocukluğunu kim canlandırıyor? Ateş Kuşları Mercan kaç yaşında, kimin kızı?

Bozdağ Film imzasıyla atv'de ekrana gelecek olan Ateş Kuşları dizisi bu akşam yayın hayatına merhana diyecek. Sokak çocuklarının etkileyici hikayesini konu edinen dizide oyuncuların kim olduğu araştırılmaya başlandı. Ateş Kuşları'nda Handa Soral'ın çocukluğunu kim canlandırıyor? Ateş Kuşları Mercan kaç yaşında, kimin kızı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte yeni diziye dair tüm ayrıntılar...

ATEŞ KUŞLARI'NDA HANDA SORAL'IN ÇOCUKLUĞUNU KİM CANLANDIRIYOR?

Ateş Kuşları dizisinde Handa Soral Mercan karakterine hayat veriyor. Hande Soral'ın çocukluğunu ise Almira Tuana Albay canlandırıyor.

Ateş Kuşları 2

ATEŞ KUŞLARI'NIN MERCAN'I ALMİRA TUANA ALBAY KİMDİR?

Çocuk oyuncu Almira Tuana Albay 2012 yılında İstanbul'da doğdu. İlkokul öğrencisidir. Almira Tuana Albay, oyunculuğa 2022 yılında başladı. Aynı yıl içerisinde önce Bir Dilek Tut filminde Lara karakterini, sonra Kusursuz Kiracı dizisinde bir çocuk karakterine hayat verdi.

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