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Ateş Kuşları ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları dizisi oyuncuları kimler, konusu ne?

29.11.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv'nin eşsiz ve farklı hikayesiyle dikkat çeken yeni dizisi Ateş Kuşlarına dair detaylar merak ediliyor. Bozdağ Film imzalı "Ateş Kuşları" dizisinin ilk tanıtımı nefesleri kesti. Yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada büyük yankı uyandıran Ateş Kuşları, kısa sürede binlerce yorum ve yoğun övgü aldı. Peki, Ateş Kuşları ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? İşte yeni dizi hakkında tüm merak edilenler...

Ateş Kuşları ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları dizisi oyuncuları kimler, konusu ne?

Atv'nin yeni sezon projeleri arasında yer alan Ateş Kuşları'nın ilk tanıtımı büyük ilgi gördü. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yapımını ise Bozdağ Film'in üstlendiği Ateş Kuşları tanıtımı ile sosyal medyaya damga vurdu. Birbirinden ünlü isimlerin rol alacağı Ateş Kuşları ilk tanıtımı ile iddiasını gösterdi. İşte yeni dizi hakkında tüm detaylar...

Ateş Kuşları

ATEŞ KUŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ateş Kuşları konusu ve oyuncu kadrosu ile merak uyandırıyor. Bozdağ Film imzasıyla atv'de ekrana gelmeye hazırlanan Ateş Kuşları'nın ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

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ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Ateş Kuşları dizisinin oyuncu kadrosunda; İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Emir Çubukçu, Erdem Şanlı, Serkan Ercan, Boncuk Yılmaz, Gonca Cilasun, Lilya İrem Salman, Sedef Akalın, Ozan Ağaç gibi isimler yer alıyor.

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ATEŞ KUŞLARI KONUSU NE?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

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