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Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in eşi de tanıdık çıktı! Meğer ünlü basketbolcuyla...

31.03.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ateş Kuşları dizisinde hayat verdiği Ali Ateş rolüyle büyük beğeni toplayan Görkem Sevindik başarılı oyunculuk performansının yanı sıra yakışıklılığıyla da dikkat çekiyor. Özel hayatı merak edilen ünlü oyunun eşi de tanıdık çıktı. Meğer ünlü basketbolcu ile 2020 yılında sessiz sedasız evlenmiş...

Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in eşi de tanıdık çıktı! Meğer ünlü basketbolcuyla...

İlk oyunculuk deneyimini Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Pusat karakteri ile yaşayan Görkem Sevindik şimdilerde Atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Ali Ateş rolüne hayat veriyor.

Başarılı performansı ve yakışıklılığı ile dikkat çeken Görkem Sevindik'in özel hayatı da merak ediliyor. Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in eşi de meğer ünlü bir basketbolcuymuş...

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Görkem Sevindik 2020 yılında pandemi döneminde basketbolcu sevgilisi Kübra Siyahdemir’le sessiz sedasız evlenmiş.

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Beşiktaş Kadın Basketbol takımı kadrosunda yer alan Kübra Siyahdemir, 21 Haziran 1986 İzmit doğumlu.

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Profesyonel basketbol kariyerine 2004-2005 sezonunda Migros'ta başlayan Kübra Siyahdemir, 4 sezon burada forma giydikten sonra 2008-2009 sezonunda Galatasaray'a transfer oldu.

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Aynı sezonun ortasında TED Kayseri Kolejspor'a transfer olan başarılı basketbolcu, 2009-2010 sezonuna Tarsus Belediye forması altında başladı.

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Tarsus ekibinde 2 sezon forma giyen Kübra Siyahdemir, ilk sezonunda 23 maçta süre aldı ve 10 sayı, 3.3 ribaund ve 3.3 asist ortalamalarıyla oynadı.

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2011-2012 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Kübra Siyahdemir, 2 sezon sarı-lacivertli kulüpte başarılı bir şekilde forma giydikten sonra 3. sezonun ortasında (2014-2015) BGD'ye transfer oldu.

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Kübra Sevindik 2022-2023 sezonu öncesinde Beşiktaş ile sözleşme imzaladı.

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