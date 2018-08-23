HABER

Ateş, örs ve çekiç arasında geçen bir ömür

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 13:22 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 61 yıl önce başladığı baba mesleği sıcak demircilikte hayatı ateş, örs ve çekiç arasında geçen Hüseyin usta, yılların yorgunluğunu demir döverek sürdürüyor - Demirci Hüseyin Örslü: "Doğduğumdan beri bu mesleğin içindeyim ve Allah'a şükür ne kadar çalışırsam o kadar daha bir istek doğuyor"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 61 yıl önce başladığı baba mesleği sıcak demircilikte hayatı ateş, örs ve çekiç arasında geçen Hüseyin Örslü, yılların yorgunluğuna rağmen mesleğini sürdürüyor.

Babasından kalma aletlerle mesleğini Kırklareli'ne 30 kilometre uzaklıkta Dereköy köyündeki evinin bahçesinde oluşturduğu 20 metrekarelik atölyesinde sürdüren Hüseyin ustanın atölyesinden 61 yıldır çekiç sesleri eksik olmuyor.

Örslü, 10 yaşında adım attığı baba mesleğinde ilk günkü heyecanıyla yaktığı ocağındaki ateşte önce demir kızdırıyor. Kıskacıyla ateşin arasından aldığı kızgın demiri örs üzerine koyan Hüseyin usta, babasından öğrendiği teknikleri uygulayarak çekiciyle zaman zaman sert ve ince dokunuşlar yaparak metale şekil veriyor.

Kazma, balta, çapa, zincir, kanca gibi ürünler üreten Örslü, müşterilerinin getirdiği demir malzemeleri tamir ederek geçimini sağlıyor.

- Mesleği babasından miras

Örslü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının tanıştırdığı mesleğini yıllardır severek yaptığı söyledi.

Babasının dükkanını temizlemekle mesleğe ilk adımını attığını ifade eden Örslü, yaklaşık 2 senede öğrendiği sıcak demirciliği 61 yıldır aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Mesleğiyle her zaman gurur duyduğunu vurgulayan Örslü, "10 yaşında okuldan çıktım babamın yanında demirciliğe başladım. Dükkanı temizlemekle başladım bu işe. Babam gideceği zamanlarda da 'şu demiri üyüle' derdi bana ,bakalım yapabilecek miyim diye. Bakardı bana 'olmaz biraz daha dikkat et' derdi. Aradan 2-3 sene geçti benim yaptığım işi beğenmeye başladı ve 'devam edeceksin çalışacaksın' dedi. Bu zamana kadar devamlı çalıştım. Allah bin bereket versin geçinip gidiyorum.'' diye konuştu.

Yaz aylarında hava sıcaklığı dolayısıyla zaman zaman çalışmakta zorluk çektiğini aktaran Örslü, mesleğini severek devam ettirdiğini kaydetti.

- "Bizim işimiz güçle, tokmakla, çekiçle."

Hayatını demirciliğe adadığını vurgulayan Örslü, "Bizim işimiz güçle, tokmakla, çekiçle. Doğduğumdan beri bu mesleğin içindeyim ve Allah'a şükür ne kadar çalışırsam o kadar daha bir istek doğuyor." dedi.

Sağlığının el verdiği sürece mesleğini sürdüreceğini belirten Örslü, "Elim ayağım tutarken zaten ben duramam. Ne zaman Allah muhafaza bir hastalık geldi mi o zaman bırakırım. Demirden insan yaparım ama can veremem. Nasıl dünyaya geldim bu mesleğe başladım hala bu meslekteyim. Sıcak havalarda bazen ocağında ateşiyle 60 derecede çalışıyorum. Mecbur çalışacaksın ekmek davası." şeklinde konuştu.

PARTNERSosyal medyayı karıştıran dikkat testi!Sosyal medyayı karıştıran dikkat testi!
'Saldivler Plajı'na bayramda tatilci akını'Saldivler Plajı'na bayramda tatilci akını
Mersinli turizmciye çifte bayramMersinli turizmciye çifte bayram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ateş demircilik Hüseyin Örslü

En Çok Okunan Haberler

ABD-Türkiye geriliminde Beyaz Saray kaynakları'ndan dikkat çeken ifade!

ABD-Türkiye geriliminde Beyaz Saray kaynakları'ndan dikkat çeken ifade!

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

İlginizi Çekebilir

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Abdulkadir Selvi: Brunson olayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imajına zarar vermeye başlamış!

Abdulkadir Selvi: Brunson olayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imajına zarar vermeye başlamış!

Tunceli'de patlama!

Tunceli'de patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Darbeci askerler Yunanistan'a turistik ziyarete mi geldiler?'

'Darbeci askerler Yunanistan'a turistik ziyarete mi geldiler?'

Annenin ifadesi tüyler ürpertti!

Annenin ifadesi tüyler ürpertti!

Uşak'tan çok acı haber! 4 kişi boğularak can verdi

Uşak'tan çok acı haber! 4 kişi boğularak can verdi

Bakanlık görevlisini girdiği apatmanda kabusu yaşadı!

Bakanlık görevlisini girdiği apatmanda kabusu yaşadı!

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Firari binbaşıya çağrı! 'Oğlum teslim ol'

Firari binbaşıya çağrı! 'Oğlum teslim ol'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.