Ateş, örs ve çekiç arasında geçen bir ömür

Babasının dükkanını temizlemekle mesleğe ilk adımını attığını ifade eden Örslü, yaklaşık 2 senede öğrendiği sıcak demirciliği 61 yıldır aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Mesleğiyle her zaman gurur duyduğunu vurgulayan Örslü, "10 yaşında okuldan çıktım babamın yanında demirciliğe başladım. Dükkanı temizlemekle başladım bu işe. Babam gideceği zamanlarda da 'şu demiri üyüle' derdi bana ,bakalım yapabilecek miyim diye. Bakardı bana 'olmaz biraz daha dikkat et' derdi. Aradan 2-3 sene geçti benim yaptığım işi beğenmeye başladı ve 'devam edeceksin çalışacaksın' dedi. Bu zamana kadar devamlı çalıştım. Allah bin bereket versin geçinip gidiyorum.'' diye konuştu.

Yaz aylarında hava sıcaklığı dolayısıyla zaman zaman çalışmakta zorluk çektiğini aktaran Örslü, mesleğini severek devam ettirdiğini kaydetti.

- "Bizim işimiz güçle, tokmakla, çekiçle."

Hayatını demirciliğe adadığını vurgulayan Örslü, "Bizim işimiz güçle, tokmakla, çekiçle. Doğduğumdan beri bu mesleğin içindeyim ve Allah'a şükür ne kadar çalışırsam o kadar daha bir istek doğuyor." dedi.

Sağlığının el verdiği sürece mesleğini sürdüreceğini belirten Örslü, "Elim ayağım tutarken zaten ben duramam. Ne zaman Allah muhafaza bir hastalık geldi mi o zaman bırakırım. Demirden insan yaparım ama can veremem. Nasıl dünyaya geldim bu mesleğe başladım hala bu meslekteyim. Sıcak havalarda bazen ocağında ateşiyle 60 derecede çalışıyorum. Mecbur çalışacaksın ekmek davası." şeklinde konuştu.

