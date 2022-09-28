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  4. Ateş pahası tarifeli uçuşlar bitti! Özel jetlerle kaçıyorlar

Ateş pahası tarifeli uçuşlar bitti! Özel jetlerle kaçıyorlar

28.09.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vladimir Putin'in seferberlik çağrısı Rusya'da büyük bir kaos yaşanıyor. Seferberlik ifadesinden sonra bazı erkekler askere alındı. İkinci kademe de yolda! Askere gitmek istemeyen erkekler, aileleriyle ülkeden çıkarak Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan gibi vizesiz yerlere gitmek istiyor.

Ateş pahası tarifeli uçuşlar bitti! Özel jetlerle kaçıyorlar

Rusya'nın önemli hava yolu şirketlerinden Your Charter'in direktörü Bikov; 'Durum çok çılgınca. Eskiden günde 50 kişiden talep alıyorduk şimdi taleplerin sayısı beş bine yükseldi' dedi. Tarifeli uçaklarda yaşanan yoğunluk sonrası zenginler özel jetlerle ülkeden çıkış yapıyor.

Russian President Vladimir Putin chairs a meeting on agriculture issues via video link in Sochi

RUSLAR KOMŞU ÜLKELERE SIĞINIYOR

Gürcistan'dan yapılan açıklamada seferberlik çağrısı sonrası ülkeye gelen Rusların sayısının %45 arttığı ifade edildi. Ruslar, Azerbaycan, Türkiye, Finlandiya, Gürcistan gibi ülkelere yayılmış durumda.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya putin
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