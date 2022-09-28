Ateş pahası tarifeli uçuşlar bitti! Özel jetlerle kaçıyorlar

Rusya'nın önemli hava yolu şirketlerinden Your Charter'in direktörü Bikov; 'Durum çok çılgınca. Eskiden günde 50 kişiden talep alıyorduk şimdi taleplerin sayısı beş bine yükseldi' dedi. Tarifeli uçaklarda yaşanan yoğunluk sonrası zenginler özel jetlerle ülkeden çıkış yapıyor.

RUSLAR KOMŞU ÜLKELERE SIĞINIYOR

Gürcistan'dan yapılan açıklamada seferberlik çağrısı sonrası ülkeye gelen Rusların sayısının %45 arttığı ifade edildi. Ruslar, Azerbaycan, Türkiye, Finlandiya, Gürcistan gibi ülkelere yayılmış durumda.



