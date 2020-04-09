HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ateş ve öksürük şikayetiyle gitmişti! Hastaneden 2 ay sonra çıktı

Ateş ve öksürük şikayetiyle gitmişti! Hastaneden 2 ay sonra çıktı

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.04.2020 14:02 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde öksürük ve ateş şikayetiyle hastaneye giden 37 yaşındaki kadın, koronavirüs teşhisi konmasının ardından 2 ay boyunca tedavi gördü. Sağlığına kavuşarak taburcu edilen Sevim Altınok, 2 hafta boyunca evde karantina altında tutulacak.

Alanya’da yaşayan Sevim Altınok (37) yaklaşık 2 ay önce yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Alanya’da özel bir hastanede tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren Altınok’a salgın vakalarının ortaya çıkmasıyla yapılan testler sonucu korona virüs tespit edildi. Test sonuçları pozitif çıkan Altınok Korona virüsü tedavisi sürecine başlandı. Altınok, bugün son kez yapılan test sonucunun negatif çıkması ve şikayetlerinin sona ermesi üzerine taburcu edildi. Büyük sevinç yaşayan Altınok, 14 gün evde karantinada kalacak.

2 AY BOYUNCA KARANTİNADA TUTULDU

Hastalık sürecini anlatan Sevim Altınok, yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle 2 ay önce hastaneye başvurduğunu belirtti. Altınok, “2 aydır çok kötüydüm. Öksürük ve ateşle hastaneye geldim. Daha sonra testlerim pozitif çıktı. Korona tedavisine başlandı. Karantina altındaydım. Odama kimse alınmadı. Şimdi çok şükür çok iyiyim. Allah herkesten razı olsun” dedi.

'14 GÜN DAHA EVDEN ÇIKMAYACAK'

Dr. Osman Zenginbaş ise taburcu olan hastası Sevim Altınok’un karantina süresinin 14 gün daha devam edeceğini belirtti. Dr. Zenginbaş, “Sevim hanımı bugün şifa ile taburcu ediyoruz. Bir 14 gün daha evden çıkmayacak. Özellikle bağışıklık sistemi kötü olan yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalıkları olan vatandaşlarla özellikle temas etmeyecek. Kimse ile temas etmemesi gerekiyor ama bu kişilerle kesinlikle temas kurmayacak. Yarım kalan tedavilerimizi Sevim hanımla paylaşacağız. Sevim hanımı her gün telefonla arayacağız. Bakanlık yetkilileri tarafından da her gün aranacak” diye konuştu. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Beşiktaş Sahili'nde 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yapıyorlar Beşiktaş Sahili'nde 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yapıyorlar
Koronavirüs şüphelileri işte bu aşamalardan geçiyor! Koronavirüs şüphelileri işte bu aşamalardan geçiyor!
Virüsle mücadele eden hemşirenin göz yaşartan fedakârlığıVirüsle mücadele eden hemşirenin göz yaşartan fedakârlığı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hastane koronavirüs salgın

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da aşk bombası! Acun'dan ilk yorum

Survivor'da aşk bombası! Acun'dan ilk yorum

Celal Şengör canlı yayında uyuyakaldı

Celal Şengör canlı yayında uyuyakaldı

Sağlık Bakanı Koca gece yarısı açıkladı! Hizmete girdi

Sağlık Bakanı Koca gece yarısı açıkladı! Hizmete girdi

'Koronavirüsü 2 günde öldüren ilaç bulundu' iddiası

'Koronavirüsü 2 günde öldüren ilaç bulundu' iddiası

Son haliyle şaşırttı: Depresyon yaklaşıyor!

Son haliyle şaşırttı: Depresyon yaklaşıyor!

Sağlık çalışanları için psikolojik destek sistemi: RUHSAD

Sağlık çalışanları için psikolojik destek sistemi: RUHSAD

İlginizi Çekebilir

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

Koronavirüs günlerinde cinsel yaşam nasıl olmalı?

Koronavirüs günlerinde cinsel yaşam nasıl olmalı?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi açıkladı!

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pandemi hastanesi görüntülendi! Koronavirüs şüphelileri işte bu aşamalardan geçiyor!

Koronavirüs şüphelileri işte bu aşamalardan geçiyor!

Koronavirüs ne zaman bitecek? Prof. Dr. Kayhan tarih verdi

Koronavirüs ne zaman bitecek? Prof. Dr. Kayhan tarih verdi

Koronavirüsü şizofreni hastalarına anlatırken dikkat

Virüs stresiyle onlar da başa çıkmakta zorlanıyor!

Çöp poşetiyle çalışan hemşirelere koronavirüs bulaştı!

Çöp poşetiyle korunmaya çalışıyorlardı! Bakın onlara ne oldu

Türkiye'den İtalya'ya koronavirüs yardımı!

Türkiye'den İtalya'ya koronavirüs yardımı!

Sağlık çalışanları için psikolojik destek sistemi: RUHSAD

Sağlık çalışanları için psikolojik destek sistemi: RUHSAD

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.