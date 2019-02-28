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Ateş ve sanat İstanbul’da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 11:24 | Son Güncelleme

İranlı Sanatçı Ahad Saadi’nin Kökler ve Değerler temalı “Azarnegari” sergisi İstanbul Süzer Plaza’da sanatseverlerle buluştu.Kültür ve sanat etkinlikleri ile sanatseverlerden beğeni toplayan Süzer Plaza, bu kez de İranlı Sanatçı Ahad Saadi’nin Kökler ve Değerler temalı “Azarnegari” sergisine ev sahipliği yapıyor.

İranlı Sanatçı Ahad Saadi’nin Kökler ve Değerler temalı “Azarnegari” sergisi İstanbul Süzer Plaza’da sanatseverlerle buluştu.
Kültür ve sanat etkinlikleri ile sanatseverlerden beğeni toplayan Süzer Plaza, bu kez de İranlı Sanatçı Ahad Saadi’nin Kökler ve Değerler temalı “Azarnegari” sergisine ev sahipliği yapıyor. Tarihçi ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın açılış konuşmasını yaptığı sergi, Aydın Harezi’nin eşsiz klasik otomobil koleksiyonu eşliğinde sanatseverler ve seçkin davetlilerin katılımıyla açıldı.
Sergi, dünyada bir ilk ve sanatta yeni bir akım olan ve ateşle çizim yapmak olarak anlamlandırılan “Azarnegari” tekniğinin olağanüstü eserlerinden oluşuyor. Eserler, kalem veya boya kullanılmadan, tablolardaki tüm renkler son derecede ufak kesilmiş kumaşların birbirinin üzerine yakılarak yapışmasıyla ortaya çıkarıldı.
24 Mart tarihine kadar gezilebilecek sergiden elde edilecek gelirin bir kısmı ise Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağışlanacak.

Ateş ve sanat İstanbul’da buluştu

Ateş ve sanat İstanbul’da buluştu

Ateş ve sanat İstanbul’da buluştu

Ateş ve sanat İstanbul’da buluştu

Ateş ve sanat İstanbul’da buluştu

Ateş ve sanat İstanbul’da buluştu

Ateş ve sanat İstanbul’da buluştu

Ateş ve sanat İstanbul’da buluştu

Ateş ve sanat İstanbul’da buluştu

Ateş ve sanat İstanbul’da buluştu

Ateş ve sanat İstanbul’da buluştu

Ateş ve sanat İstanbul’da buluştu

Ateş ve sanat İstanbul’da buluştu

Ateş ve sanat İstanbul’da buluştu

Ateş ve sanat İstanbul’da buluştu

Ateş ve sanat İstanbul’da buluştu

Ateş ve sanat İstanbul’da buluştu

Ateş ve sanat İstanbul’da buluştu

Ateş ve sanat İstanbul’da buluştu
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