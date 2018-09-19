Ateş yakılan alanda kuru otlar tutuştu; 2 hektarlık alan yandı

Murat KÜÇÜK/DÖRTDİVAN (Bolu), (DHA) - BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde, yakılan ateşin kuru otları tutuşturmasıyla çıkıp, yayılan yangında, 2 hektarlık alan kül oldu.
Yangın, Tekke Dereköyü ile Susuz köyü mevkisindeki alanda çıktı. Alevleri gören köy sakinleri, Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü ile Bolu, Yeniçağa, Gerede ve Dörtdivan belediyelerinin itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler, yangını yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürdü. Yaklaşık 2 hektarlık alanın kül olduğu yangının, yakılan ateşin, kuruyan otarı tutuşturması sonucu çıktığı belirtildi.
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