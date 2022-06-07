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Ateş yakıp eşyalarını aşağı atmıştı! İlçenin konuştuğu kadının feci sonu: Balkondan düşerek öldü

07.06.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da dün yaşanan olayda bir kadın, eşyalarını aşağı atıp balkonda ateş yakarak oturmuştu. 4. katta oturan ve bunalıma girdiği öne sürülen kadın bu sabah evinin balkonundan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Korkunç anlar güvenlik kamerasına da yansıdı...

Ateş yakıp eşyalarını aşağı atmıştı! İlçenin konuştuğu kadının feci sonu: Balkondan düşerek öldü

Antalya’da dün bunalıma girip eşyalarını aşağı atan, balkonda yaktığı ateşin yanında hiçbir şey olmamış gibi masada oturmaya devam eden kadın, bu sabah 4. katın balkonundan düşerek feci şekilde can verdi...

Edinilen bilgiye göre olay, saat 05.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi’nde 7 katlı bir apartmanın 4. katında meydana geldi. 44 yaşındaki Müge Akıllı’yı yerde hareketsiz olarak gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık çalışanları tarafından kontrol edilen kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan kadının aşağıya düşme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Hızla beton zemine çakılan kadının hareketsiz kaldığı görüldü.

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Ceset ise nöbetçi savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgi incelemesi devam ediyor.

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DÜN ATEŞ YAKIP EŞYALARI DIŞARI ATMIŞTI

Öte yandan ölen kadının dün balkonda küçük bir ateş yakıp daha sonra evinde bulunan eşyaları aşağı atan kadın olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından itfaiye merdivenleri ile balkona çıkılarak alınan kadın sağlık çalışanları tarafından kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmış daha sonra da taburcu olduğu öğrenilmişti. (İHA)

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