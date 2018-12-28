HABER

Ateşe tiner dökünce yanarak, can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 12:58 | Son Güncelleme

KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikaları'nda, pota fırını tozsuzlaştırma sistemi montajında çalışan, taşeron firma işçisi Ferdi Yalçın (30), ısınmak için tenekede yaktığı ateşe tiner dökünce parlama oldu.

Ateşe tiner dökünce yanarak, can verdi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikaları'nda, pota fırını tozsuzlaştırma sistemi montajında çalışan, taşeron firma işçisi Ferdi Yalçın (30), ısınmak için tenekede yaktığı ateşe tiner dökünce parlama oldu. Alevlerin arasında kalan Yalçın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde, fabrika içindeki yapımına devam edilen 3'üncü pota fırınında meydana geldi. Madeni eriten 3'üncü pota fırınının tozsuzlaştırma sisteminin montajında çalışan taşeron firma işçisi Ferdi Yalçın, iddiaya göre, ısınmak için tenekede yaktığı ateşe tiner döktü. Aniden parlama olunca Yalçın, alevlerin arasında kaldı. İş arkadaşı ise üzerindeki elbiseyi çıkarıp, alevleri söndürmeye çalıştı. Yaklaşık 30 metre yükseklikteki potanın üzerinde yanan Yalçın, vinçle indirildi. Yalçın, fabrikaya ait ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Ferdi Yalçın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Ateşe tiner dökünce yanarak, can verdiAteşe tiner dökünce yanarak, can verdiAteşe tiner dökünce yanarak, can verdiAteşe tiner dökünce yanarak, can verdi

PARTNERSevgilisini 'seks robotu'na dönüştürmek için...Sevgilisini 'seks robotu'na dönüştürmek için...
Gonca Vuslateri'den eğlenceli canlı performansGonca Vuslateri'den eğlenceli canlı performans
Zonguldak'ta FETÖ'den 7 kişi adliyedeZonguldak'ta FETÖ'den 7 kişi adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Askeri tank palet fabrikası Katarlılara mı satılıyor?

Askeri tank palet fabrikası Katarlılara mı satılıyor?

Ünlü şarkıcının yüzü tamamen değişti

Ünlü şarkıcının yüzü tamamen değişti

Beşiktaş'ta ayrılık

Beşiktaş'ta ayrılık

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılbaşında en sık yapılan 8 hata!

Yılbaşında en sık yapılan 8 hata!

Türkiye'de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesi'nde yer alan yerler

Her köşesi cennet! Türkiye 10 yılda ikiye katladı!

1986'da bulduğu heykel o ilçenin hayatını değiştirdi

1986'da bulduğu heykel o ilçenin hayatını değiştirdi

Çivisiz ahşap mescit beğeni topluyor

Bu binada her şey doğal! Yapımı Tam 3,5 ay sürdü

Genç kadın kendini astı! Olay ağlayan çocukları sayesinde ortaya çıktı

Korkunç olay ağlayan çocukları sayesinde ortaya çıktı

Ordu'da korkunç cinayet! Cesedini parçalara ayırıp...

Korkunç cinayet! Cesedini parçalara ayırıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.