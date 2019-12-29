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  4. Ateşe verdiği evde kendisini odaya kilitleyen kişiyi polis kurtardı

Ateşe verdiği evde kendisini odaya kilitleyen kişiyi polis kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 16:52 | Son Güncelleme

Ateşe verdiği evde kendisini odaya kilitleyen kişiyi polis kurtardı

KAYSERİ(AA) - Kayseri'de yaşadığı evi ateşe verip kendisini odaya kilitleyen kişi, polislerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş katında ikamet eden Adem A. (42), henüz öğrenilemeyen nedenle evi ateşe verip oturma odasına geçerek kapıyı üzerine kilitledi.

Evden yükselen dumanları fark eden komşularının ihbarı üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis, evin kapısını kırarak Adem A'yı dışarı çıkardı.

Dumandan etkilenen ve hastaneye kaldırılan Adem A'nın psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

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