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Ateşe verilen valizin içerisinden ceset çıkmıştı! Korkunç olayda yeni ayrıntılar, otomobilini sattığını söylemesi üzerine...

06.02.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Buca'da geçtiğimiz günlerde ateşe verilen valizin içerisinden bir ceset çıkmıştı. Kan donduran olayla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Tutuklanan zanlılar, maktul Metin Çetinkaya'nın bir süre önce otomobilini sattığını ve cinayeti otomobil satışından elde ettiği paralar için işlediklerini söyledi.

Ateşe verilen valizin içerisinden ceset çıkmıştı! Korkunç olayda yeni ayrıntılar, otomobilini sattığını söylemesi üzerine...

Olay, İzmir Buca'da meydana geldi. 1 Şubat'ta gece saatlerinde yangın ihbarına giden ekiplerin buldukları valizin içerisinden ceset çıkmıştı. Olayla ilgili soruşturması derinleştiren ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Velat Ç., Metin Çetinkaya'nın otomobilini sattığını söylemesi üzerine cinayeti planladıklarını, daha sonra Çetinkaya'yı boğarak öldürdükten sonra valize koyduklarını, valizi de yol kenarına atıp ateşe verdiklerini söyledi.

VALİZİN İÇERİSİNDEN CESET ÇIKTI

1 Şubat saat 21.00 sıralarında Gökdere Mahallesi İzmir Çevre Yolu Işıkkent yol ayrımı yakınlarında meydana gelen olayda iddiaya göre otoyol kenarındaki makilik alanda yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Küçük bir alanda etkili olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yanan alanda bulunan bir valiz dikkat çekti. Ekipler tarafından yapılan incelemede valizin içerisinde bir erkek cesedi olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri incelemelerde bulundu.

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CANSIZ BEDENİNİN KİME AİT OLDUĞU BELLİ OLDU

İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA testi sonucunda, öldürülen kişinin servis şoförlüğü yapan Metin Çetinkaya (40) olduğu tespit edildi. Evli olduğu öğrenilen Çetinkaya'nın acı haberi, Narlıdere ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki ailesine haber verildi.

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CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Olayla ilgili sürdürülen soruşturma çerçevesinde, olaya karıştıkları ileri sürülen Velat Ç. (29), Hakan M. (34) ve Hakan M.'nin eski eşi Kübra T. (35), Jandarma Dedektifleri olarak da bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BOĞARAK ÖLDÜRÜP VALİZE KOYDULAR

Gözaltına alınan zanlılardan Kübra T.'nin ifadesinde cinayeti Velat Ç.'nin tek başına işlediğini söylediği öğrenildi. Diğer zanlı Hakan M.'nin de ifadesinde aynı şeyleri söylemesi üzerine Velat Ç., çapraz sorguda suçunu itiraf etti. Olayın kendi evinde gerçekleştiğini söyleyen Velat Ç., Metin Çetinkaya ve diğer şüphelilerle birlikte evde alkol aldıklarını, Çetinkaya'nın otomobilini sattığını söylemesi üzerine cinayeti planladıklarını, daha sonra Çetinkaya'yı boğarak öldürdükten sonra valize koyduklarını, valizi de yol kenarına atıp ateşe verdiklerini söylediği öğrenildi.

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Cinayeti itiraf eden Velat Ç.'nin sorgusunda, öldürdükleri Metin Çetinkaya'nın hesabından 9 bin 500 lira para çektiklerini, yakalanmamaları halinde hesaptan yine para çekeceklerini söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan zanlılardan Velat Ç.'nin hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmaktan 5 ayrı suç kaydı, Kübra T.'nin de yağma, şantaj, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan sabıkası olduğu belirlendi.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir Buca
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