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  4. Ateşehir'de alev alev yanan çatıyı itfaiye ekipleri söndürdü

Ateşehir'de alev alev yanan çatıyı itfaiye ekipleri söndürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 19:54 | Son Güncelleme

Ataşehir'de 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yaralı ve can kaybının olmadığı yangın yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Ateşehir'de alev alev yanan çatıyı itfaiye ekipleri söndürdü

Yangın, saat 18.30 sıralarında Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi 3058. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yangını gören mahalle sakinleri sokağa döküldü.

MAHALLELİ SOSYAL MESAFEYİ UNUTTU

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Kısa sürede binanın bulunduğu sokağa ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken binada hasar meydana geldi. Sokağa dökülen mahalle sakinleri sosyal mesafe kuralına uymaksızın yangına müdahale çalışmalarını izledi.

Alevli bir şekilde yanan çatı cep telefonu kameralarına kaydedildi. Bir mahalle sakini, “Çatının yandığını fark ettik. Balkonda oturuyorduk ailecek. Yangını görünce herkes kapının önüne inmeye başladı. Bir ton itfaiye, polis ve ambulans geldi. Olaylar öyle büyüdü yani. Rüzgâr da olduğu için durdurmak zor oldu" dedi. (DHA)

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