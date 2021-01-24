HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ateşi benzinle harlaması faciaya neden oluyordu

Ateşi benzinle harlaması faciaya neden oluyordu

24.01.2021 15:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’ün Eflani ilçesinde kar üstünde ateş yakan bir kişi, alevleri harlamak için benzin dökerken az daha kendini yakıyordu.

Karabük’ün Eflani ilçesinde kar üstünde ateş yakan bir kişi, alevleri harlamak için benzin dökerken az daha kendini yakıyordu. Uslanmaz genç, bir gün sonra aynı işlemi yapınca ikinci kez alevlere maruz kaldı. O anlar ise arkadaşları tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Eflani ilçesinde Ferhat Ö. isimli genç, arkadaşları ile göl kenarında kar üstünde ısınmak için ateş yaktı. Yanan ateşi harlamak isteyen genç, elindeki pet şişenin kapağına benzin doldurarak ateşi harlamak için üzerine atmaya başladı. Bu sırada bir anda montunu saran alevlerden kurtulan genç, bir gün sonra da aynı hataya düştü. Bir gün önce yaptığı hatada benzini eline bulaştırdığını, bu kez eline koluna bulaştırmadığı için yakmayacağını söyleyen genç, bu sefer kar üstündeki aleve benzini dökmeye kalkınca elindeki benzin dolu bidon bir anda alev aldı. Ayakkabısı ise bidona basan gencin alevler bu sefer pantolonunu sardı. Diğer gençlerin kahkaha attığı o anlarda sağa sola kaçışan gencin ise alevleri söndürerek, “Bu ateşi ben beceremiyorum, boyna bir yerlerim yanıyor. Her gün bir yerimi yakıyorum. Çok korktum yine” demesi ise dikkat çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelen zamlar sonrası Erdoğan devreye girdiGelen zamlar sonrası Erdoğan devreye girdi
Türkiye’nin ilk 'C-S-I' kitabı yayınlandıTürkiye’nin ilk 'C-S-I' kitabı yayınlandı
67 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 67?67 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 67?
1/

En Çok Okunan Haberler

Bu şehirde ’su’ resmen ’sudan ucuz’

Bu şehirde ’su’ resmen ’sudan ucuz’

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

Volkswagen büyük yara aldı! Karı yüzde 50 düştü

Volkswagen büyük yara aldı! Karı yüzde 50 düştü

Bomba sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı, itirafı olay oldu

Bomba sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı, itirafı olay oldu

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Diğer Haberler

Koronavirüste ölüm riskini arttıran etken: Uyku eksikliği

Bu etken koronavirüse yakalanma riskini yüzde 250 artırıyor

TÜİK açıkladı! Türkiye’de herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Uğur Mumcu, ölümünün 28'inci yılında anıldı

Uğur Mumcu, ölümünün 28'inci yılında anıldı

Milli Savunma Bakanlığı 'eşsiz bir görüntü' diyerek paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı 'eşsiz bir görüntü' diyerek paylaştı

Türkiye’nin ilk 'C-S-I' kitabı yayınlandı! 95 ilginç adli olay yer alıyor

Türkiye’nin ilk 'C-S-I' kitabı yayınlandı

Mayına basarak ağır yaralanan asker şehit düştü

Sakarya'ya şehit ateşi düştü!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.